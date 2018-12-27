2018年12月27日 04:10 中國時報 段心儀

韓國瑜就任高雄市長了。他用「轟動武林、驚動萬教」形容此次翻轉，但若更深層凝視，這將是個支點，啟動的槓桿效應，正遙遙呼應40年前鄧小平後文革時代的改革開放。

教改啟動22年來，台灣其實在進行「柔性文革」。今日回頭一看，除了沒有血流成河，台灣各方面都已遍體鱗傷。「愛台灣」、「台灣價值」等話術就像「毛語錄」，「台灣之父」、「台灣之子」、「台灣女兒」就像四人幫。他們只要口念毛語錄，金錢權力就到手，有功快攬，有過速推，一切都怪馬英九。

蔡政府上台後，黨政軍、國會、中央、地方全面執政。絕對權力帶來絕對蠻橫，順我者昌逆我者亡，粗暴地拆解曾自我建構的價值，卻也無可遁形地讓台灣社會看破手腳。他們可以毫無顧忌地破壞行政紀律，無中生有搞出「黨產會」、「促轉會」。可以自行定義何謂「轉型正義」，只照顧民國34年到81年的正義，無視原住民正義、日本罪惡。這叫法治嗎？破壞信賴保護原則，大砍軍公教退休俸，心中有人民嗎？有關係的「實習生」可以坐領高薪，沒關係的要餬口只能東西南北漂，這叫「台灣價值」嗎？

10年文革後，中國大陸百業凋敝。鄧小平一句「不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓」，能叫10幾億人立刻掉頭全力拚經濟，除了語言本身的直白外，更重要的是它直指群眾的深刻需求。韓國瑜一句「人進來，貨出去，高雄發大財」不也是如此？高雄人「肚子扁扁，也要挺阿扁」挺了20年，挺到一場大雨5000個坑洞，挺到負債3000億，還不想掉頭嗎？不是韓國瑜有魅力，是文革已經退潮了，民心思變。

思變的只是高雄嗎？當「這轟動南部的消息，讓木棉花的火把，用越野賽跑的速度，一路向北方傳達」時，選票告訴你，全台灣都在合唱。從烈火中奮力突圍的市長最能體察氛圍：「台灣人已經不欠民進黨」。於是，管中閔上任台大，葉俊榮辭教育部，但這就夠了嗎？

啟動「柔性文革」的教改，透過「108課綱」野火正在蔓延。必修學分不足讓各科教材膚淺化，「高中國中化，國中小學化，小學無底線」，降低學生競爭力；國文去文言文，歷史去中國史，公民去道德，去中華文化脈絡是現在進行式；難以評鑑的「素養」，正攪亂教學一池春水；失準的跨領域命題，定義模糊的教學歷程，讓家長膽戰心驚，是現在進行式！誰是教改韓國瑜？解開教改魔咒，台灣才能心無懸念地歡慶「改革開放」的來臨。

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）

(中國時報)