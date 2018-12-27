美國會挺台法案都通過了嗎

2018年12月27日 04:10 中國時報 沈呂巡

美國第115屆國會日前結束，未完全通過的法案全歸消滅，如要再提須在新屆國會中自始重來。

停會前兩院通過《亞洲再保證倡議法案》，第209條係「對台灣之承諾」，重申美國既有的對台承諾，包括《台灣關係法》、六項保證、軍售常態化，鼓勵美高層官員訪台等，全屬舊調，但法案勾勒了美國的印太戰略，且分國論列，甚至及於帛琉、吐瓦魯等，台灣自然不能獨漏。

消息傳來，我外交部表示感謝似還不夠，總統府的兩位發言人也各自再表一番。此法9月底通過於參院外委會時外交部也聲明表示感謝。9月初另一助我維護邦交的《台北法案》剛剛提出，什麼都沒通過，我們已是府部均表感謝。可否想像，一個美國國會法案自提出經各階段通過，最後送交總統簽字，理論上可謝人家達8次之多，有時蔡總統推特還加上一筆，也未免浮濫及自傷尊嚴。

本屆國會兩年內通過有關台灣的重要法案，除上述再保證法之外就是《台灣旅行法》，及每年《國防授權法》中的台灣條款。但前者實施9個月以來尚未見到美方有閣員級的高官來訪。該法又只規定我方高官可以「進入美國」，卻非訪問華府，而蔡總統過境也仍是美西、美南。

但我外交部網站上掛外長最近對某台裔美人社團視訊談話，將本法案的通過多予歸功。這不啻自貶我專業同仁的努力，而如果該社團沒有去登記為美國的「外國代理人」卻蒙如此之功，那就幫倒忙了。也可惜旅行法只有一般的無異議通過，不像以前挺我法案都有一面倒的票數比。或許沒有我專業同仁主導，結果就是不一樣。

綜計本屆國會挺台的大小個案有10餘宗，其他皆未完成立法程序，重要者包括：

一、上述台北法案。

二、台灣安全法案。集近年來《國防授權法》中所有利我條款，且出以法律形式，包括台美高層軍事交流、我參加美國軍演，美艦應常川泊高雄（不似授權法中只是意願，也僅要求國防部長考慮妥適性）等，均極具體，且兩院版本相同，推動相對容易，但自上年7月及11月提出後，只數名議員連署，無進一步推動。

三、台灣國際參與法案。助我參與無須國家資格的國際組織為會員，須此資格的為觀察員，特別是WHA等案。提案的賈德納參議員5月間提出後訪台，各媒體大幅報導，總統接見面謝。但全案迄今僅有另一議員連署，無進一步行動。

四、羅拉巴克眾議員6月間所提與台灣恢復邦交、支持我參與聯合國案。造成媒體效應，但似無提出紀錄，羅氏並於期中選舉中落選。

五、眾院271號決議案。雖僅是意願案，但「鼓勵美國貿易代表署與台灣就雙邊貿易協定開始交涉」，這豈不正可呼應這次APEC會議我領袖代表面交彭斯副總統的自貿協定提議？但自上年4月由外委會亞太小組主席提出後，迄今只有11位議員連署，無任何行動。 以上各案均隨舊國會而去，當初為何閒置未推動，不知外交當局，在一味感謝之餘，有無解釋？國會工作貴在能普洽我國會友人，有效整合及最大化國會挺我力量，將點連成線，併線成面，最終成局，而非將工作委諸民間社團，或把友我議員之「單發點放」僅作一時對內宣傳，豈不可惜？

（作者為前駐美代表）

(中國時報)