大巨蛋 亮點還是災難

2018年12月27日 04:10 中國時報 謝錦芳

普利茲克建築獎得主伊東豊雄9月底在台北松菸與當時的都市發展局長林洲民有一場精彩對談。會中，林洲民開玩笑地說，要聘請伊東擔任台北市都市設計審議委員，審查大巨蛋；不料，九合一選後，他自己被逼退走人。

伊東豊雄提到，東京最大問題是太多超高大樓，給人很大壓迫感；他來到台灣，感覺很放鬆，不像在東京，高樓大廈林立，給人很大壓力。

對談中，林洲民問伊東豊雄，如何看待松菸古蹟、文創大樓與大巨蛋這個區域？伊東豊雄說，松菸文創園區發展得很好，但他看不出大巨蛋與松菸文創園區之間的關聯性。要養一個大巨蛋不可能只靠運動比賽，以後有很多大型演唱會，這個大巨蛋與大型商場，與旁邊美麗文創園區，如何相互共存，他目前想不出來。

松菸文創大樓由伊東豊雄所設計，來台期間，他就住在自己設計的旅館。林洲民說，伊東豊雄當年設計文創大樓時，先把菸廠、荷花池的動線畫出來，建築物曲線也出來了，這些曲線讓文創大樓沒有那麼大，沒那麼威脅性。他是對的。

提到大巨蛋，林洲民接著說，「大巨蛋尚未開幕，台北人都感受到每次世貿一館、二館舉辦展覽，忠孝東路幾乎變成世界最大停車場。周末市府路舉辦活動，忠孝東路也變成世界最大停車場。遠雄要把好幾萬人放到大巨蛋、大商場，再加上松菸文創園區的人潮，未來還有菸廠路以北的台北機廠，這座世界級的鐵道博物館，幾年後也將吸引大批人潮與車流，這樣的人潮不得了。」

林洲民說，「松菸文創園區、大巨蛋、大型商場、鐵道博物館，未來要連起來一起思考，做設計的人要有社會責任，大巨蛋不宜太大，容納人數要控制。」

每年跨年晚會101大樓煙火總吸引數十萬人潮，不僅捷運系統被擠爆，101大樓周遭車輛更是動彈不得。試想，大巨蛋吸引如此大量人潮，未來若變成常態，附近的民眾能夠忍受嗎？

未來大巨蛋順利復工，容留人數若沒有良好的限制，每次大型演唱會人潮爆滿，對周遭交通可能帶來災難。更甭提，萬一發生公安事故，緊急疏散、救護、消防系統的應變調度能力。

大巨蛋當初未按圖施工，被勒令停工迄今3年多，引發民眾不耐，成為柯P執政的致命傷；如今風向轉變，大巨蛋「不拆，就是要蓋。」為了大巨蛋日後順利復工，柯P先把石頭搬開，逼退當初全力貫徹使命的林洲民，凸顯政治的殘酷與無情。柯P上任以來，曾經強調要塑造新的政治文化，結果態度搖擺不定，自己也陷入泥淖。

大巨蛋復工能否為台北市帶來亮點，或帶來大災難，需要全體市民好好監督。否則，大巨蛋完工後，再放馬後炮都於事無補。

(中國時報)