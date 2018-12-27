洛克哈特星戰接棒 帶樂迷探索浩瀚宇宙

2018年12月27日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

星戰音樂會下月將來台演出。（牛耳提供）

奧斯卡電影配樂得主約翰威廉斯像《星際大戰》中哪個角色？從威廉斯手上接下波士頓大眾管弦樂團指揮一職至今的基斯．洛克哈特就表示，毫無意外，他就是《星際大戰》裡的尤達大師！

交響音樂會前進台灣

《星際大戰》電影配樂氣勢磅礡，扣人心弦，明年初該電影系列之一「星際大戰四部曲：曙光乍現」交響音樂會將首度前進台灣，由波士頓大眾管弦樂團指揮基斯．洛克哈特領軍NSO國家交響樂團做現場演出，每場只有2000席次的音樂廳將張開雙臂歡迎星戰迷齊聚一堂，帶領影迷重返浩瀚宇宙，探索科幻經典。

洛克哈特1959年出生於美國，他是波士頓大眾管弦樂團的現任指揮、英國BBC交響樂團指揮，悠遊進出古典與通俗之間，同樣出色。基斯．洛克哈特承襲約翰威廉斯的音樂理想，他希望讓音樂劇、輕歌劇甚至大眾音樂變成古典音樂傳統的一部分。

洛克哈特說大師不定期會回團指揮音樂會，「他就像《星際大戰》的尤達大師，時不時就會回來看我們，能夠與他當同事、認識這位20世紀最有智慧的音樂家之一，非常值得。」

難度雖高演奏超滿足

洛克哈特表示，演奏家們會認為樂曲很難有2種原因，第1個是作曲家不知道自己在做什麼，所以他們就寫了需要指揮動手才動聽的東西；第2種是作曲家知道自己在做什麼，他懂每個樂器，也知道每個樂器的極限在哪，真正創作出發揮樂器極限的作品，「約翰威廉斯的音樂就是後者，它適合演奏，卻也讓人感到挫敗，讓人覺得難度高但還是想演奏，演奏完之後會讓音樂家感到滿足，非常值得。」

暌違20年 想嘗小籠包

洛克哈特認為約翰威廉斯的音樂是全球性的，「有一次大導演史蒂芬史匹柏曾為了電影《火線大逃亡》造訪西藏，他到小村落跟不曾見過世面的翻譯聊到『約翰威廉斯正在寫音樂』，結果那個人馬上哼出《星際大戰》主旋律，直到那時，史匹柏才瞭解到星戰音樂的流傳有多麼廣闊。」

洛克哈特20年前曾來台指揮過NSO國家交響樂團，「但我對台北的印象只停留在飯店跟音樂廳，這次希望可以吃到大家都推薦的小籠包，也可以把約翰威廉斯的音樂介紹給台灣樂迷。」

「星際大戰四部曲：曙光乍現」電影交響音樂會將於1月12日、13日演出，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)