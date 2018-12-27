亞大設計邁向國際 成績高教第一

亞洲大學學生獲教育部藝術與設計國際競賽高教第一，校長蔡進發（前左四）帶領得獎學生接受教育部次長姚立德（前右四）頒發獎金，並與計畫主持人林磐聳（後右一）合影。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

為鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽，教育部連續13年推動相關獎勵計畫，今年亞洲大學共有學生45人次、15件作品獲獎，得獎數名列全國高教體系第一、獲頒45萬元獎金。亞大校長蔡進發帶領師生領獎並強調，亞大邁向國際化的重點就是鼓勵與支助學生參加國際競賽。

蔡進發指出，亞大學生獲獎的15件作品中，有11件奪下2017德國紅點傳達設計大獎、3件獲2018紐約藝術指導協會年度獎ADC優秀獎，另1件以亞大現代美術館為主題的商品設計，獲2018德國iF專業組設計獎。作品中，以苗栗內灣特色景點搭配愛情構思為主軸的「內灣小戀曲」海報設計作品，更榮獲最佳獎（Best of the Best）。

亞大視傳系主任鄭建華說，視傳系學生黃子晏等4人設計的「內灣小戀曲」海報結合內灣6個景點特色，利用愛情主軸串聯、搭配符合的標題與標語，增添趣味性，也提升民眾對景點的印象。學生黃雅亭等5人設計的「混」為該年度視傳系畢業製作主視覺，也獲紅點獎。

亞大創意設計學院院長李元榮指出，設計學院創立至今積極鼓勵學生參與國際創意設計競賽，10年來交出亮麗成績，總計有74件學生作品獲德國紅點獎，其中14件還奪下最佳獎，另有作品獲iF設計獎、墨西哥國際海報雙年展銅獎、紐約藝術指導協會ADC獎等。

教育部「設計戰國策計畫」主持人林磐聳表示，「教育部鼓勵台灣學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」今年邁入第13年，以全球53項國際設計競賽為標的，還新增「建築與景觀設計」類，得獎學生可獲教育部頒發獎金。

(中國時報)

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