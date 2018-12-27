北京世園會 「３最」賞盡花花草草

北京市副市長、北京世園會執委會副主任兼祕書長王紅。（大陸國務院新聞辦公室提供）

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中國時報
／北京報導

2019年大陸北京世界園藝博覽會將於明年4月29日開幕，北京市副市長、北京世園會執委會副主任兼祕書長王紅表示，北京世園會總體上來說既符合國際規則，又體現中國特色，還展示北京風采的一屆世園會，和往屆相比有三個「最」。

大陸國務院新聞辦公室26日舉行2019北京世界園藝博覽會籌備工作發布會。王紅在回答記者提問時表示，和往屆世園會相比，明年的北京世園會參展國家和國際組織最多、文化活動最多、展覽展示最多。

王紅表示，截至12月19日，有86個國家和24個國際組織書面確認參展，俄羅斯、英國、卡達，以及聯合國教科文組織等80個國家和國際組織參加室外參展，敘利亞、烏克蘭、巴拉圭以及世界氣象組織等33個國家和國際組織計畫參加室內展。

此外，在162天的展期內，規畫2500多場文化活動。活動分為5大類：一是重點活動，包括開幕式、中國館日、閉幕式等；二是日常活動，包括國家日、榮譽日、省區市日、花車巡遊等；三是專業論壇和國際競賽活動；四是世界民族民間文化薈萃；五是展示科技之光、創新畫卷，展示5G率先在世園會場景下應用。與此同時，有10輛花車進行180場巡遊。

第三個「最」，王紅說，北京世園會首次把園藝展示拓展到花、果、蔬、草本等大園藝範疇，園區裡建了百果園、百蔬園、百草園，而百草園是中華民族的特色。遊客在園區能夠感受到多元的文化，在中國館將展示大陸非物質文化遺產傳統插花藝術的魅力，國際館將陳述「一帶一路」沿線國家園藝文化的故事、世界各國的名花名樹。

2019年北京世界園藝博覽會是中共建政70周年的重大活動，由大陸政府主辦、北京市承辦，旺旺集團是眾多贊助商當中唯一具有台商身分的企業。

(中國時報)

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