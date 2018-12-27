合校交大「優先」 將成立國立陽明交通大學

2018年12月27日 04:10 中國時報 李侑珊 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

陽明大學昨（26）日召開校務會議，通過將與交大合校，兩校合併後，校名將訂為「國立陽明交通大學」，對此交大透過聲明表達肯定與感謝，指陽明決議將與交大攜手邁向偉大大學。

陽明校方表示，若和交大順利完成議約，合校計畫書將再交校務會議討論，若議約未成，才會與第二順位的清華大學議約。

陽明大學校長郭旭崧表示，陽明與交大無論在學風、校務、教學與研究等面向，都是台灣首屈一指的大學，兩校各有其特色與優勢，校務會議選擇交大作為第一順位議約對象，仍考量交大已於校務會議通過單方合校意向書，承諾未來合校校名為「國立陽明交通大學」（National Yang-Ming & Chiao Tung University），在校名上能維持陽明大學的主體性，對於陽明有重大意義。

在定案與交大合校前，清華大學也極力爭取與陽明合校，對此，陽明大學學生會表示，三校校方在過程中，開放師生實質參與，並堅持公開程序，充分展現師生共治，陽明學生會未來也將持續監督合校過程。

交大主祕裘性天說，盼兩校合併成一所學校後，能相互幫忙，陽明見長於生醫領域，交大則在電子資訊、工程類表現傑出，這樣的大學合作方式，可說是前所未見，希望未來能夠讓學生擁有更多且創新的學習機會。

清大昨聲明尊重陽明的決議，清大與陽明、交大、中央4校同為台灣聯合大學系統，仍將持續教學與研究合作。清大校長賀陳弘也在接獲消息的第一時間，向陽明大學校長郭旭崧、交大校長張懋中表達恭喜與祝福。

(中國時報)