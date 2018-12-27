2018年12月27日 04:10 中國時報 徐桐炘 、 李承陽 報導

許瑋甯（左）在臉書甜蜜和劉又年放閃。（取材自臉書）

34歲許瑋甯11月中和郭富城主演的電影《秘密訪客》才殺青，接著在大陸重慶拍攝網劇《AI在西元前》，卻被爆出和攝影師男友劉又年在15日於內湖區戶政事務所登記結婚，更被說是帶球跑，昨經紀人替許瑋甯否認懷孕一事，表示工作已經滿到下半年，卻未直接否認祕婚，令人起疑。

經紀人昨用訊息回應：「謝謝大家關心，有好消息會跟大家分享。」也希望在正式宣布結婚前，觀眾都能多關注許瑋甯的工作而非感情，並解釋：「目前已經排到明年下半年，會持續努力工作。關於懷孕屬不實消息。」但被問是否結婚，經紀人僅表示：「不再對此事做出回應。」

許瑋甯在演藝圈緋聞對象不多，曾與阮經天相戀多年，男方卻多次被傳劈腿，她黯然結束感情，終於在去年覓得真愛劉又年，劉又年當過男模但轉任攝影師，母親則是資深女星李湘，許瑋甯低調保護對方，受訪時不多談感情，但不吝稱讚對方是非常好的人。

舊愛未回應

2人交往1年多後傳出喜訊，詢問許瑋甯好友黃河和前緋聞對象王柏傑是否得知此事，黃河經紀人表示：「黃河不知道（此事），2人和《紅衣》劇組感情真的不錯，只要在台北都會約，但最近都在國外拍片，所以沒聽說，也大半年沒聯絡。」王柏傑經紀人則未回訊息。前男友阮經天經紀人也未讀訊息。根據周刊報導，許瑋甯在臉書發文：「我們摩洛哥見！」看似是去拍戲，實則為蜜月行程，但經紀人反駁推測，解釋是要前往網劇外景地摩洛哥。

(中國時報)