張小燕提醒藝人懂控制

2018年12月27日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

張小燕和林懷民與雲門接班人鄭宗龍26日出席張艾嘉舉辦的果實30座談會，談過往、傳承及師徒制，林懷民和張艾嘉當年因電影《紅鞋》愛上舞蹈。張小燕和在場高中同學分享人生哲學：「夢想這2字，不是在做夢就是在想，那不會實現！一定要去做。」

張小燕自認有個悲哀的青春，童星出身卻在國中變醜小鴨，剪短髮又長痘、發胖，不少人再見她都露出失望眼神，被選為女主角時，連爸爸都用不可置信的表情笑說：「好的！去玩玩！」她也開玩笑說雖和甄珍、陳莎莉是同期，「她們演公主我演宮女，她們演女主角、我演她們男朋友的妹妹。」但她不氣餒：「不管怎麼樣我還是在攝影棚裡、還是在演戲。」

大姊大不乏失敗經驗

往後被尊稱為主持界大姊大，但張小燕不乏失敗經驗：「我很多節目開了都停，別人不知道而已。」她認為藝人要能承受失敗，透露當年陶晶瑩被認可前「很難相處」，經常認為製作單位不懂還想教她，曾和製作人大吵，哭著對張小燕說：「我不要再幹這一行，我要退出。」張小燕問：「你有進來過？」

陶晶瑩不甘回應：「我也唱好多年了！」張小燕反問：「妳唱過什麼？做過什麼節目？」並忠告她：「如果真的愛（這份工作），請做到別人一聽到就知道是陶晶瑩。」張小燕提醒藝人要懂得「控制」：「情緒、時間和體重。」當年選秀節目中，有個獲第2名的孩子哭完掉頭就走，張小燕再也沒用這個人，因他不能接受失敗。

觀眾不想看就是退休

林懷民昨打趣說：「退休後就耍廢。」張小燕被問是否為半退休狀態，她表示：「觀眾不想看你，那就是退休了！」但最近沒新節目放下壓力，每天睡到自然飽，聚餐時偶會職業病發作，關心現場每個人，「還是會眼觀八面、耳聽四方。」

(中國時報)