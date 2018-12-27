瑞瑪席丹開金嗓 戴佩妮讚「醉人」

2018年12月27日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

瑞瑪席丹18歲時遇死亡車禍，重生後令她看破生死的人生觀。

瑞瑪席丹將推出首張創作專輯《你 知不知道》，她曾在第54屆金馬獎獲得最佳新演員，這次被唱片公司愛貝克思挖掘，嚴選出一個跨世代的新女聲，總給外界是陽光形象的她，熱愛運動，給人正能量，但鮮為人知的是，她18歲時在美國與男友雙載，不料在路途中因高速撞上前方車輛，男友當場身亡，她全身有超過30至40％的三度灼傷，當時身心的重創令她早熟，有看破生死的人生觀。

她受傷後的傷疤遍布手臂、大腿及背部，不過她重生後努力成為模特兒，自己的經歷感動許多人，她說：「我只是努力勇敢的活，活得徹底，活得更快樂，努力的活得對自己更好。」

28歲精通多國語言

而她的新專輯得到製作人陳建騏、陳君豪、黃韻玲等人的指導，也獲得蔡健雅、柯智棠的音樂支持，共同完成3首新歌，在錄音室裡，戴佩妮對她說：「妳唱得很好，樂手們都被妳迷倒了。」令她又驚又喜。

瑞瑪席丹今年28歲，精通中文、英文、法語、台語以及阿拉伯文，兼具姣好的外型加上運動型的體態，她主持旅遊節目《沙發客玩世界》入圍第50屆金鐘獎「行腳節目主持人獎」，2017年以首部電影《強尼．凱克》勇奪第19屆台北電影節、第54屆金馬獎新演員雙料殊榮。

(中國時報)