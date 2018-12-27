GiRL愛女生1月號精選－愷樂聞父「嘖」聲 立馬變乖

2018年12月27日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

愷樂表示自己從小就是乖寶寶，做過最叛逆的事情就是穿耳洞。（石智中攝）

愷樂透露自己從高中時期就開始有保養腿的習慣。（石智中攝）

愷樂推出全新EP《泡泡糖》，EP延續原本的動感，加點叛逆壞甜心和鬼靈精怪的元素，主打歌〈戀愛泡泡糖〉有許多泡泡的視覺感，連專輯也都裝在泡泡裡面，讓整張專輯的主題緊扣在「泡泡糖」上，一開始宣傳還請不少圈內好友，一起吹泡泡幫她宣傳。

從小就是乖寶寶的她，念書時裙子穿很長，頭髮也剪到最短，談到做過最叛逆的事情竟是「穿耳洞」，她透露高中時一口氣穿了3個耳洞，回家被爸爸看到後震怒撂話：「妳再多穿1個耳洞就打死妳！」大學時她又跑去刺青，被爸爸發現後她心虛回：「是貼紙啦！」

愷樂和家人感情甚篤，爸爸從小對她管教嚴格，在她年紀小到還沒有記憶時，爸爸就會在她犯錯時耐心花1小時和她講道理，他印象中，爸爸不輕易體罰她，只要發出「嘖」的聲音或是喊她全名「簡筑翎」，就會讓她嚇到不敢再踰矩。

昔父母反對進演藝圈

她當初決定進入演藝圈時，遭父母的反對，她出道前曾在伴唱帶替童星伴過舞，當時爸爸看到後對她說：「你要做什麼都可以，就是不能進演藝圈！」但她後來進幼幼台成為「蝴蝶姊姊」，爸媽以為她只是教小朋友跳舞，不知道她已經成為藝人了，發現後因了解演藝圈沒有想像中可怕，開始支持她的演藝事業。

當時老闆羅志祥（小豬）要簽她前，也特別請她的爸媽吃飯，愷樂的爸爸有看過《娛樂百分百》，知道小豬在節目上相當照顧她，因此放心讓寶貝女兒簽約，愷樂的爸爸甚至時不時現身鎂光燈前，讓愷樂笑說：「之前他上過節目後，知名度好像有點高過我，就先把他冷凍了。」

小豬在她推出EP《久等了》及迷你專輯《黑蝴蝶》時給予她不少指點和幫助，愷樂笑說：「他覺得我現在已經出到第3張了，自己可以有比較多的想法。」這次幾乎沒給她什麼壓力，只叮嚀她現場表演時注意自己的服裝，安全褲要穿長一點，讓她直呼：「好不習慣！」精彩內容全文請見1月1日出刊的《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)