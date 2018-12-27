溫昇豪曾慘賠千萬不失志

2018年12月27日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

溫昇豪在《雙城故事》飾演的鄧天明，從高富帥人生勝利組，變成積蓄被好友騙光、欠一屁股債，什麼都無法掌握的「失意男」。溫昇豪演起這角色頗有感：「他遇到的事情我都遇過了，我被朋友騙錢、做生意失敗，都有遇到過。」

現在是高人氣戲劇一哥的溫昇豪，另個身分是知名酒品代理商，演藝事業與副業投資成績都亮眼，但他的實際人生是從挫折中走過來：「我沒那麼好命，也曾經失敗過。」他曾因投資挫敗慘賠千萬，卻沒因此失志，「我跟自己對話，想辦法讓自己更好，把不如意的事情盡量忘掉。我有個天生的特質，很容易忘記不好的事情，這是老天賦予我的特異功能，時間過去之後，我不會記得對方的不好。」若遇到自我懷疑，更要充實自己，自我打氣，「要對自己有信心，這是非常重要的。」

劇中鄧天明還遇到「賣祖產」問題，溫昇豪笑說，他還真的跟媽媽討論過，媽媽說「與其守著一個沒有用的東西，不如賣掉、活用來得實際」，他也認同，但必須是借力使力的概念：「活用不是把錢花掉喔，而是要再運用，變得更富有。」

不向他人借錢救急

他與鄧天明還有一個共同點，就是不拿別人的錢救急，「基本上，我從來不跟人借錢，這是百分之百確定，我都是靠自己，不會拿別人的一塊錢來幫自己」。但劇中角色的抱負是改造大稻埕，太過遠大，他說自己若真需要錢，也一定會把條件、利息談清楚，他的觀念就是「無功不受祿」。

溫昇豪演出時，最欣賞鄧天明的善良特質，「我很欣賞他對於人性本善的堅持，把人都看得非常好。唯一不欣賞就是，他太好人了，社會險惡，有時候還是要為自己著想。」若現實中，女兒遇到這樣的另一半，溫昇豪說他不會干涉女兒戀愛自由，只會從旁觀察，適時輔助。

(中國時報)