唐國強不顧血糖高 來台嗑鳳梨酥

2018年12月27日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

唐國強昨出席書法展，他的書法作品技藝高超，賞心悅目。（粘耿豪攝）

第7屆「海峽兩岸電視藝術家書畫展」26日在台北舉行，在《雍正王朝》飾演雍正皇帝的唐國強，與飾演鄧小平、孫中山專業戶的盧奇等大陸演員，加上汪明荃、羅家英等香港代表，台灣則有周丹薇、鄧美芳、司馬三三等共襄盛舉。唐國強昨表示，1年前帶太太和孩子來台自由行，曾走訪故宮，「我聽說故宮裡，雍正的手摺最多」，透露最喜歡品嘗台灣鳳梨酥，「台灣的小吃很有名，大陸找不到這種味道，儘管我血糖高，昨天還是跑去買了。」

這次唐國強沒時間南下到高雄，若有機會，非常希望能以文化、書畫做為兩岸交流，「藝術沒有隔閡，應該讓更多年輕人了解並傳承中華民族傳統文化。」被封為「帝王專業戶」的唐國強，詮釋過乾隆、雍正、唐太宗、秦始皇等，觀眾形容「上下5000年都被他承包了」，他說演過這麼多帝王角色，自己對《雍正王朝》相對比較滿意，「因為劇本寫得好，有厚度，尤其導演、攝影整個團隊都很努力。」

認查稅抑片酬高漲

他昨在現場揮毫，展露60年書法功力，並展出多幅書法作品，許多慕名前往的書畫家秒變粉絲。被問到大陸查稅風波，他笑稱自己的作品都不是大流量的戲，酬勞也壓得低，但現在很多小鮮肉動不動拿幾千萬、上億片酬，認為查稅有助於抑止片酬高漲。此次書畫展由中華廣播電視節目製作商業同業公會負責主辦，理事長汪威江表示，明年的書畫展不排除移往高雄舉行，並把影視產業發展往南帶動。

(中國時報)