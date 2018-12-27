2018年12月27日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

從青澀的國中生出道，將滿30歲的黃河近來走骨感美型男風格，佩戴江詩丹頓「復刻美國1921」Historiques American 1921腕表，116萬元。（服裝提供／古又文Johan Ku Gold Label、攝影／JOJ PHOTO）

1.Historiques cornes de vache 1955腕表，183萬元。（江詩丹頓提供）

2.FIFTYSIX全日曆（玫瑰金）腕表116萬元。（江詩丹頓提供）

3.「復刻美國1921」Historiques American 1921腕表，116萬元。（江詩丹頓提供）

4.Historiques Triple calendrier三重日曆1942腕表，60萬4000元。（江詩丹頓提供）

5.Overseas計時腕表，95萬元。（江詩丹頓提供）

6.Overseas兩地時間腕表，89萬5000元。（江詩丹頓提供）

出道超過10年的黃河，從青澀的《危險心靈》國中生謝政傑，已蛻變成集灑脫、柔美、沉穩於一身的文藝感演員。剛忙完拍新加坡網路劇《北京到莫斯科》的他，遙遙的拍攝旅程，歷經9間飯店、密集轉機，及零下到高溫30度的氣候差距，隨著劇情的轉折，也令他思索一段段自己歷年來的轉變過程。

表演方式不斷調整

今年因《人面魚：紅衣小女孩外傳》，與香港電影《翠絲》等新作再重返台灣螢幕，回到台灣的黃河鬆了一口氣，因拍攝《北京到莫斯科》，好不容易完成40多天的外景工作，在蒙古烏蘭巴托、俄羅斯伊爾庫茲克等地輾轉，黃河一路上也不斷思索、調整自己的演技面向。

「這麼多年來我從青澀路線，也嘗試過偶像、耍帥風格，每一次都在調整自己的表演方式，現在演的角色比較感性、細膩、內斂。」他曾引用易智言導演的話，「每一場戲都演滿，看起來就是平的。」不要一直想著要別人看你，而是要讓別人想看你，但是看不清楚，藉此表述自己對人際關係與表演方式的拿捏。

想演古裝武士角色

拍攝江詩丹頓（Vacheron Constantin）表款專題，復刻的1920年代的大表徑，充滿復古風格，紮起馬尾的黃河佩戴起來，也多了分古典瀟灑氣質。他透露自己滿想演古裝劇，對武士角色躍躍欲試。去年遠赴倫敦學習美術、英文的他，2019年的重心將放回台灣，手上已有舞台劇、影集與電影等的洽談，而短片劇本的創作也是嘗試目標。

(中國時報)