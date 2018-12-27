變頻空調龍頭 日立冷氣勇奪雙冠王

2018年12月27日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

一個成功的品牌，除了以銷量表現成績以外，同時獲得消費者及商務人士的喜愛，也是得到肯定的表現，身為年銷售第一的變頻空調品牌日立冷氣，今年不僅連續第30年獲得「消費者心目中理想品牌第一」，昨（26）日更以7年連續的姿態，獲得《今周刊》「商務人士理想品牌」第一，可見同時擁有了社會大眾及領袖菁英的肯定及信賴。

珍愛地球 深耕台灣

日立冷氣全系列產品都圍繞著5大核心主題，以「智慧、節能、創新、環保、安全」為出發點，為使用者打造各式適合的商品，像是家用變頻頂級、旗艦系列就採用上日本製壓縮機，可持續長時間運轉之餘，也擁有高效、節能的特點，還可以「APP雲端智慧控」操控空調設備，加上採用了安全不可燃的環保冷媒，不僅為使用者帶來安心舒適的環境，更為地球環保出一分力。

而日立冷氣除了有家用空調、頂級變頻多聯式空調SET FREE、結合熱水、冷氣、暖氣變頻三合一的複合式空調以外，像是各大世界知名建築如杜拜哈里發塔、台北101、上海環球金融中心等都採用上品牌的大型冰水機，以頂尖智慧建築控制系統，靈活強大的聯網能力，讓能源使用達到最佳化，可見從家用到商用、從硬體到軟體，日立冷氣都能提供整體的解決方案，持續發展「珍愛地球、深耕台灣」的企業理念。

(中國時報)