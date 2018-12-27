板橋大遠百 蛋糕天天補貨3次

2018年12月27日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

板橋大遠百新櫃JOY COLORi，Heroomtage一眼瞬間，1萬300元。（板橋大遠百提供）

男模（左起）穿板橋大遠百Ted Baker CORKA西裝外套1萬5800元、白底印花襯衫5680元；持L’OCCITANE呵護小手組，價值2800元、優惠價2280元，限量20組。女模穿Ted Baker燙金蜻蜓洋裝1萬3800元，拿SK-II-PITERA經典入門組，價值3730元、卡友價2610元，限量30組。（陳信翰攝）

板橋大遠百一路發，今年周年慶成長4％，新北市歡樂耶誕城人潮上看600萬人次帶來人潮，明顯反應在5日進駐的Lady M快閃店上，蛋糕日銷2000片，每天補貨2、3次，日平均業績42萬元。今年全館業績可達97億元，明年上看100億元。

明年元旦至1月22日乘勝追擊，舉辦「7周年生日慶」，化妝品、女鞋、內睡衣滿2000送200、百貨服飾滿5000送500。今年包括1樓精品、2樓輕奢、3樓運動休閒和鞋區，加上7樓家用、家電本月9成大改裝，引進CALVIN KLEIN寢具等5家新北獨家品牌、dyson等3家新北旗艦店，全館約5成改裝，品牌陣容更堅強。

此外，本月中進駐的新櫃還有新北獨家新櫃JOY COLORi登場，與快閃至明年2月25日的荷蘭藝術家品牌Mike Frederiqo，增加時尚流行商品，預估這次生日慶業績可達6.5億元，較去年6.2億元約增5％。

(中國時報)