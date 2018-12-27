超商跨年 韓流湧錢潮

2018年12月27日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

（本報資料照）

1.全家今年針對高雄晚會戰區加強10倍人力，夯番薯、關東煮等將增設機台。（全家提供）

2.全家表示，日前爆紅的蜂蜜水、檸檬蜂蜜水等平均日銷萬瓶，預計跨年期間又創造一波銷售高峰。（全家提供）

3.7-11看準高雄「韓流」跨年商機，加強布局高雄夢時代、義大世界、愛河周遭的區塊門市。（7-11提供）

4.萊爾富將於31日拆除信義商圈指定門市大門，增加百位員工支援，與10倍備貨量，縮短排隊結帳時間。（萊爾富提供）

跨年將至，往年超商在31日加強信義101周邊一級戰區的備貨量，不過業者透露，今年受到選舉風氣加持，高雄的新氣象較往年熱烈，看準義大世界、夢時代、愛河一帶的飯店住宿滿房潮，預計將增加百萬跨年人潮，也加強備貨高雄戰區至少3成人力，期望業績可成長5成以上。

7-11高雄8店設40檯熱食

7-11表示，跨年戰區除了101煙火、內湖美麗華、台中劍湖山、南投清境、阿里山與台東太麻里等日出曙光重點區域外，今年還有受「韓流」話題影響的高雄，加上跨年北部較寒冷，吸引民眾往中南部參加活動，故針對高雄夢時代、愛河周遭約有8間門市備戰。

今年7-11在港都共調度超過40檯的熱食區設備進駐，包括關東煮機、玉米鍋等，方便民眾無須進店就能購買，看好帶來5成以上業績成長。此外，今年清境商圈因舉辦「星空迎雪季跨年活動」，住宿皆已客滿，7-11也將增加備貨2～3倍，估計來客較往年成長超過1成。

全家備10倍人力與貨量

全家今年同樣把高雄當跨年一級戰區，比照台北規模也備妥10倍人力、10倍貨量，包含關東煮、夯番薯、咖啡、熱狗等都將增設機台；至於台北101周遭核心店舖，則設置可樂娜、金色三麥，與麒麟啤酒專屬櫃位供慶祝。（飲酒過量有害健康）

萊爾富表示，高雄門市因無較靠近跨年商圈，故保持人力不變。31日會拆除信義商圈指定門市大門，以縮短排隊結帳時間，預估101周邊來客數將超過1.5萬人，創造單日百萬業績。OK超商除了備貨增加4倍，也推出24小時現煮鍋物、現烤炸雞等，凡消費加10元就送可樂或雪碧，單日至少提高2成業績。

(中國時報)