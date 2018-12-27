出國跨年 電信業推跨國跨網優惠

2018年12月27日 04:10 中國時報 陳大任 報導

電信搶跨年商機，遠傳聚焦國際漫遊，適用多達56國「全球定量包」升級版加量不加價，1GB優惠價999元，跨國跨網使用漫遊上網15天，平均每天67元；台灣大WALI智慧錢包推美食獨享優惠，下載並註冊即可領取優惠券；台灣之星主攻4G用戶，推新申辦/攜碼申辦4G單辦門號月租699元、綁約24個月，即享月租費月月折200元優惠；中華電信MOD則祭出200萬看片金。

每年出國跨年的旅客不斷成長，不管是去看倫敦煙火、賞巴黎香榭風情，或到紐約時代廣場和全球觀客一起倒數計時，遠傳電信表示，民眾自助或跟團都可在出國前上遠傳官網，或利用行動客服APP、客服以及全台遠傳直營和加盟門市，申購「全球定量包」。此外，遠傳用戶於Hotels.com專屬活動網頁訂房，不用抽獎，每晚直接送漫遊上網金199，每人每月最高回饋5個晚上。

台灣之星特別選出全台跨年晚會附近的門市，針對新申辦/攜碼申辦4G單辦門號的民眾提供月租699元、綁約24個月，即享有月租費月月折200元限定優惠，等於每月只要月租499元，就可擁有網速最高500Mbps不限速4G上網吃到飽飆網體驗。

台灣大哥「全台美食月活動」可以WALI智慧錢包至限時好康區領取優惠券，包括肯德基、必勝客、金色三麥、涓豆腐等美食餐廳，31日前享好康限時優惠。

中華電信「MOD 200萬戶感恩回饋，200萬看片金大放送」活動，即日起只要在MOD平台按992進入活動專區，登錄相關資訊即可參加抽獎，共計200萬元看片金回饋用戶。

(中國時報)