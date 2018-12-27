全聯不平凡的日常

全聯董事長林敏雄昨分享全聯20年來的成功哲學。（全聯提供）

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中國時報
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全聯董事長林敏雄（右2），接受新莊建中門市店經理許廷維（左起）、副總經理賴淑子、全聯先生獻花致意。（全聯提供）

今年是全聯20周年，昨（26日）發表首本企業書《全聯-不平凡的日常》，揭露獨有的商品學、行銷學，目前已有1200冊預購，且登上博客來商業理財類暢銷榜冠軍，董事長林敏雄認為「全聯這麼平凡，但一步一腳印」，並說：「每個員工都是我的寶，未來的20年希望繼續一起打拚。」

身為本土企業，全聯對這塊土地很有感情，展店到250家後，陸續成立3個基金會，強調「情份成就台灣最大連鎖超市」，也友善土地推出「老鷹紅豆」，環保栽種兼顧農民收益。且透過售價便宜市價20％、利潤2％的「讓利哲學」，讓廠商同步獲利、消費者買得便宜。

林敏雄率領2萬名員工走了20年，明年第1季全台將破千店，今年營收約近1200億元、明年上看1300億元，林敏雄信任團隊且授權，成功以團體戰創造零售通路奇蹟。

像是今年兩檔集印花換購英國名廚傑米奧利佛廚具、瑞仕鑽石鍋，每檔可累積3、40億元業績，帶動業績成長1成、讓百萬會員到店消費；一年約10檔的冷藏甜點，今年業績較去年增約7成、上看20億元，現有的Hershey’s聯名甜點較去年同期成長2成，銷售成績亮眼。

(中國時報)

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