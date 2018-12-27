愛情戒斷症

（洪秀貞提供）

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中國時報
洪秀貞
圖／鄧博仁

愛情戒斷症

這一口呼吸是沒有愛情的

比PM2.5混濁

比缺氧的腦袋還輕

力道略大於憂愁，可以拉彎一個背影

沒有愛情的時間是拴不緊的

鐘擺的頭顱滾落幾次，撿回來只剩抽筋的意志

我用身體翻動泥土

犁出有裂痕的彩虹，用過的欲望和誓詞

拴不緊的故事身首異處

試著把情節向左移一點

眼睛失焦始終對不準，被勒戒的記憶

或者向右挪過去

一條焦慮的喉嚨串起燒烤中的字句

叫瘋狂站起來！不安坐下去！

讓我每隔十分鐘攝取

定量的謊言與恐懼，定量的你

苦味的口腔穿梭情人彼此生食的軌跡

叫昨天醒過來！明天睡回去！

把我放在你聲音的尾端變成一股熱氣

只是存在而沒有意義

厭世的機器最害怕的自由就是指令被關閉

身首異處的故事尋覓精彩敘述

精彩敘述萃取的段落其實有毒

愛情退化成一根指頭

比撫摸堅硬，比枯枝還要凋零

滑過手機頁面的生命

一半用來療癒一半用來成癮

溫度略低於冰，可以讓未來微微顫抖

作者簡介

本名洪秀貞，輔大中文系、淡大管理科學研究所畢。曾任台視文化活動行銷處長、趨勢公關顧問公司副總經理。目前為自由工作者，任諮詢顧問與講師。曾出版《跟愛情去流浪》、《告別青春的儀式》小說集，文字書寫發表於「飛天破學校的費歐納」部落格。

得獎感言

感謝許多鍾情于寫詩、讀詩的人們，感謝鼓舞、支持寫詩的時報文學獎。雖未必能自稱為「詩壇最老的新人」，但個人對於創作的貢獻確實是落後所有前輩的。在生命中浮沉追逐，人們終不免來到一些年歲的關卡，開始惶恐自己生命是否籠罩覆蓋太多遺憾？或者，一路走來不慎將夢想遺留在某個叉路上？慶幸自己不至頻頻回頭撿拾記憶，但卻隱隱發現，似乎生命裡有幾首該寫而沒有寫的詩？於是距離青春年代寫作的二三十年後，我寫下了這首詩，並嘗試一個和遺憾對話的美好開始。

(中國時報)

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