2018年12月27日 04:10 中國時報 愛亞

讀你的信我真是笑得一聲哈哈又一聲哈哈。

我很好，謝謝你。

你說你不是因為給我寫了三封信我都沒有回而生氣，你是因為每天出入浴室又收不到我的信而不放心，而掛意。哎喲，光看你寫「想一個人想到浴室裡」，我就笑不可抑了，別，別，我很小心的，跟你手指打勾蓋章，我絕不摔跤，絕不和別的老人一樣摔在浴室裡，好嗎？（天哪，那該有多狼狽，我自己也不肯的。）

總算冷季節來了，前一陣天太熱了，我常時地覺得有脫水現象，一杯一杯地把水灌到喉管裡，頗像人家失戀後苦酒滿杯那樣。明明不渴，一直灌水也很苦啊，不一定是灌酒才苦啊。可是終究熱壞了，出門一趟，待回得家來衣裳盡汗，並且像孩子一般，脖頸、手臂都是痱子，你記得痱子這東西嗎？我回頭長小了，我長痱子呢。（可醫生朋友說，現在叫汗疹，或說皮膚對汗水過敏。但另有一說叫「衛生習慣不好」，因為汗水和塵垢在皮膚上汙染發炎了，真冤。）

啊，以下我刪節了五十字。（手寫這就自己招認，對不起，塗抹得好醜，這點，電腦就船過水無痕了。）

晚上睡眠不佳，因為睡眠遷移到白日裡來了，而且沙發、電腦椅，全不挑剔，這樣睡那樣睡，完全昏暈狀態，不知所以。醒來看時鐘有時要猜揣，是早上五點？還是黃昏五點啊？根本熱衰竭或小中暑嘛。

這樣的情形，什麼事都沒法子進行了，真是不好意思，我的確完全沒有想給你寫信。

哇，我也太直白了。直白傷人啊。趕快來隨意說點什麼，遮掩一下。哎，〈苦酒滿杯〉是謝雷唱的對吧？謝雷！嗚哇。我們老了，謝雷也老了，他八十歲了。你呢？我忘記你貴庚了，真不禮貌，如果開口問你，豈非更不禮貌。（我等下上網看看，自從有了電腦，人人都沒有隱私了，一查就有。你，好像比我大兩歲？四歲？）

有些小累，我在床席上閉了一回眼，有趣的，家貓初二立時就縱身飛來撒嬌了，速度之快就像《琅琊榜 》中小飛流的飛身上屋瓦一般。（你看電視嗎？看電視劇嗎？）

（以上，昨天寫的）

我剛吃過飯，煮了十個冷凍水餃，就小菜場小小店裡一個年輕太太現場包的，小韭菜，細嫩，絞兩遍的細豬肉，只是小韭細肉，頂多肉裡和攪了水再加一絲絲油，沒有任何別物，簡單、香好，（我很怕水餃裡還加了蝦皮、粉絲什麼的小三、四，雜，不是滋味。）她丈夫給她釘製了幾個木板架，包的水餃擱放板架上，一板一板凍起，凍好就數數放入厚塑膠袋，然後機器封壓，每袋幾多個，再在袋上寫個「韭」字，有別「茴」（茴香，這個冬日限定，必買）「香」（香菜，味極美，但香菜農藥多，不敢買，有時饞壞了，狠起來自己買有機香菜自己包）還有「胡」（瓠瓜，瓠子啦，都寫成胡瓜，我不愛）「玉」（是什麼？玉米也。）「K」（猜不到吧？高麗菜，Korea 懂嗎？哈哈，高麗菜很多人烹煮前都不水洗，我也不買）我只買韭菜和茴香，很滿意了。趕稿時或人太懶散，一天二頓水餃都願意。（好吃不過餃子嘛，是不？）

小菜場什麼都有，有時我買一方塊仙草，回家切碎加水再回鍋煮，成一鍋濃湯，加糖甜潤不加糖苦溜，但熱飲冷飲都清涼。也或一程公車去迪化街，姚德和有洗好曬乾切碎的青草，薄牛皮紙包成古藥包狀，煮三分之一包喝二天，一周一次，心平氣也和。（不是一般院落裡的青草喔，是包括黃花蜜菜、薄荷、咸豐草、仙草、白鶴靈芝、南相茹、牛奶埔…等等等等）

你是不是覺得好笑？我說起吃就一味興趣盎然，好嘛，你笑，無妨，我就和你一起笑一笑，和你，一起笑一笑。

你呢？你最近都吃了什麼好物？

你做什麼事時會笑？

(中國時報)