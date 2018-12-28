地方包圍中央！縣市長 藍壓倒性優勢

2018年12月28日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

2015年陳菊率賴清德、鄭文燦、林佳龍等直轄市長步出行政院，意氣風發；如今九合一大選民進黨慘敗，猶如人民對中央投下不信任票。（本報資料照片）

九合一選舉改寫藍綠政治版圖，六都市長昨首度出席行政院會。藍營北、中、南大捷，2015年綠營四都首長風光出席行政院會的場景不在，取而代之的是「北神探」新北市長侯友宜、「中燕子」台中市長盧秀燕、「南菜販」高雄市長韓國瑜，強枝弱幹，地方包圍中央，新首長要錢、要建設，綠營2020中央執政保衛戰岌岌可危。

強枝弱幹 諸侯要錢、要建設

2014年九合一選舉之後，同樣是六都市長首次出席行政院會，當時高雄市長陳菊帶領桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、台南市長賴清德等走出行政院，「花媽」陳菊走路有風，霸氣十足，留下歷史鏡頭。

陳菊當時向藍營執政的行政院長毛治國喊話，希望中央、地方的分權，不應是分立與對抗，而是分工與協調，兩年後民進黨宣告完全執政；4年後，藍綠主客異位，新六都市長昨出席行政院會，原來「4綠1藍1白」形勢，變成「3藍2綠1白」，此消彼長，民進黨氣勢大不如前。

國民黨北有侯友宜、中有盧秀燕、南有韓國瑜，他們一併出席行政院會時，賴揆主動趨前握手致意，並承諾前瞻等建設預算具有延續性，民進黨籍的桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲則相對低調，媒體關注的焦點，全在韓國瑜及侯友宜向賴揆爭取地方建設跟統籌分配稅款。

版圖丕變 藍再拿下19席議長

地方包圍中央之勢，不僅出現在六都，2014年綠營在地方共囊括13縣市、藍營只有6縣市，無黨籍有3縣市，但在2018年，藍營獲得15縣市、綠營只剩6縣市，無黨籍有1縣市。換言之，在六都以外的「小聯盟」中，藍營有12縣市的執政權，綠營只有4個縣市，擺盪幅度之劇令人跌破眼鏡，更別說在地方議會中，藍營還拿下19席議長，綠營僅保住嘉義縣1席議長，地方真要包圍中央，中央恐無招架之力。

2020執政保衛戰 綠岌岌可危

2018選戰，一舉突破傳統政治「北藍、南綠」，國民黨跨越濁水溪，重新取得睽違20年的高雄市執政權，藍營執政總人口數達到1450萬人，綠營執政的人口數僅600萬，還不到一半。現在「地方包圍中央」策略，已非民進黨獨家專利，民進黨在大選後，民意支持度跌落至新低，「強地方、弱中央」，中央面對頻頻進逼的地方首長，未來執政壓力必然倍增。

(中國時報)