總辭前夕 賴揆拍板！告別紙本 2020全面換發數位身分證

2020年下半年將全面換發「數位身分識別證」，內政部表示，New eID設計會考量防偽與便利性。圖為之前換發身分證作業研習會，戶政人員仔細討論研究格式。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

內閣即將總辭之際，新式身分證換發計畫大復活！行政院長賴清德昨拍板，內政部2020年下半年全面換發「數位身分識別證」(New eID)。內政部表示，New eID將取代現行第6代紙本身分證。

New eID 邁向智慧化政府

內政部在前部長葉俊榮任內曾規畫第7代晶片身分證換發計畫，但外界懷疑民進黨藉機移除國號、國旗，屢受爭議，不僅身分證欄位未確認，舉辦「身分證明文件再設計」徵選活動，亦爆出黑箱爭議。徐國勇接任內政部長後，不再主動提及新身分證換發計畫。

這次新式身分證換發，改由國發會發動。賴揆昨聽取國發會提報的「智慧政府規劃報告」後表示，數位身分識別證(New eID)是實現智慧政府各項措施的基礎，請內政部妥善規畫於2020年啟動全面換發。

國發會主委陳美伶則說，台灣推動電子化作業已有一段時間，民眾最有感的，就是網路報稅、電子發票；面對數位經濟時代，要朝向智慧化政府邁進，最重要的就是要有數位身分識別證，在數位化比台灣進步的國家，例如愛沙尼亞或新加坡，已有數位身分識別卡片，台灣也該有數位身分識別證。

為了避免洩露個資疑慮，陳美伶說，數位身分識別證只是一把鑰匙，並不是貯存資料的晶片，因此會跟自然人憑證結合，透過政府的骨幹網路，利用區塊鏈或代碼技術，跟政府機關的資料庫在需要時於雲端取用，數位身分證基本上只有辦識功能，跟個資沒有直接相關，不會侵害個人隱私，這個計畫提出來之前，eID計畫已經跟賴揆及相關部會討論，經同意，在2020年下半年將全面發放。

晶片卡 會跟自然人憑證結合

內政部次長陳宗彥表示，紙本身分證防偽措施包括內紙及外面膠膜，等於是兩道防偽，未來電子式身分證是以數位方式，實體卡本身有防偽，晶片也有防偽，功能及未來運用方式將會擴大，「報稅時當然可以使用」。

陳宗彥說，現行紙本無法以數位方式運用，未來內政部在設計時會考量民眾顧慮與便利性，兼顧包容性及選擇性；在2020年下半年全面發放前，還是會繼續使用紙本身分證，一直到更換eID後，才會全面取代現行身分證。

(中國時報)

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