延宕12年 最快明年3月簽約！雙子星世紀標案 港商勝出

台北雙子星招標案27日開出壓軸的價格標，最終由香港南海控股公司及馬來西亞馬頓集團取得最優申請人資格。圖為雙子星建案預定地現況。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導
台北車站雙子星商業大樓C1/D1開發案「台北CITY ONE」是全台最大的商場開發案，圖為「台北CITY ONE」合成示意圖。 （摘自台北CITY ONE官網）

「台北雙子星開發案（特定專用區C1╱D1）」27日進行第3階段價格標評比，由香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司組成的團隊勝出，取得最優申請人資格，台北捷運工程局長張澤雄昨向市長柯文哲報告結果，他表示，最優申請人依規定須成立專案公司並繳交19億保證金，預計明年3月簽訂合約，最快可望2025年完工。

台北雙子星開發案於今年3月展開第6度招商，截至10月1日截標，共有藍天電腦團隊、香港商南海發展團隊2組申請人投標，經過資格、規格、價格等3階段評比，昨確定由香港商南海發展團隊獲得最優先申請人資格。

捷運局指出，最優先申請人承諾土地所有權人最低分配比率，C1基地66.4％、D1基地66.0％、回租租金每坪2602元，預計明年3月底前完成契約簽訂，2025年可望完工營運。

南海控股團隊 贏過藍天

張澤雄表示，香港商南海發展團隊取得最優先申請人資格後，須成立專案公司，必須繳交開發案投資金額的3％，即為19億元的保證金，並於興建期間股權不能移轉，但一切必須等到完成程序確認簽約才能確定。

張澤雄說，明年3月完成簽約後，後續還有環境影響評估、都市設計審議等程序，大概1年半至2年可以取得建照，目前C1、D1下面的共構結構體基礎已經蓋好，但聯合開發還要裝修，最快2025年完工。

下沉廣場設計 恐卡環評

南海控股團隊不惜血本拿下台北雙子星案，商仲業者認為，南海為得標「太敢給」，未來出租回收壓力大。其次，南海競標所提的下沉廣場、台北長廊設計，有違反都市設計與環評法規之虞，可能成為另一個難產雙子星。業界推估南海出價可能遠超出底價300億元，未來成為嚴峻考驗。宏大國際資產總經理陳益盛表示，這次南海控股承諾地主回租租金2600元，加上管銷、稅金後，以後每坪租金要3000元以上才可能獲利。

為得標太敢給 本得夠厚

不過，陳益盛認為，「台北CITY ONE」外觀構想很好，由108個光盒子組成、鮮豔奪目，可望成為西區特色地標。

南海控股昨晚以聲明稿指出，感謝市府及評委的認同，讓南海有幸贏得台北CITY ONE的開發任務，南海必將台北CITY ONE打造成為台北人的驕傲。

南海聲明中，同時感謝荷蘭、德國、新加坡、馬來西亞、香港和台灣的專家團隊，在應標過程中全心投入和不懈努力，未來台北雙子星將從數字科技、文化產業、創意商業出發，兌現投標前承諾的建築規畫、場景經營、新零售等各方面工作目標。

(中國時報)

翻轉西軸線 提升台北能見度

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