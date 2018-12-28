翻轉西軸線 提升台北能見度

雙子星招標大事紀

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中國時報
／台北報導

世紀標案台北雙子星決標後，明年3月簽約，即可進入正式開發，商仲界多認為對台北西區是大利多，總結會有「商圈升級外溢」、「吸引外資投資」、「翻轉重東輕西軸線」、「帶動周邊都更」、「提升台北能見度」等5大效益。

擔任這次雙子星案總顧問的仲量聯行董事總經理趙正義昨指出，此案甄選過程嚴謹，預計有助提升日後標案對外資、外商的吸引力。其次，有帶動西區門戶發展、周邊都市更新、提升台北能見度等效益。

趙正義說明，此案採地上地下發展，跟周邊地區都做連結，尤其是車站北邊的泰源街會起很大作用，帶動當地商業發展、消費能量會很可觀。而機場捷運就在正上方，也能提升台北能見度。

永慶房屋業管部謝志傑表示，台北雙子星位於六鐵共構的台北車站特區，核心地理位置無可取代，建成後整體商業強度可望再度大幅提升，把台北車站商圈效益擴及到西門、南京西路商圈，帶動整體商業服務升級。此外，在台北市政府積極推動西區門戶計畫下，他肯定台北雙子星將創造台北新國門、西區新地標，讓台北市過去「重東輕西」軸線翻轉，西區風華再現。

投資方面，謝志傑說，有世紀標案之稱的台北雙子星開發計畫由外資團隊勝出，對於有意投資台灣的外資來說是一劑強心針，加上台北雙子星開發計畫將為西區帶來整體環境的提升，辦公需求都仍將持續增長。以台北車站具備交通可及性、便利性與人潮優勢，可吸引資金充裕的壽險公司、開發商投資。

根據南海控股「台北CITY ONE」開發計畫，台北特定區的C1、D1兩棟大樓樓層數，分別為65、53樓，高度分別為337、280公尺，總工程經費逾新台幣600億元；其中，最特別醒目的設計是，是以108個盒子堆疊來設計，並24小時對外開放。目前初步規畫是C1基地（重慶北路東側、近台北車站街廓）主題設定為「青春潮流」；D1基地（重慶北路西側、近北門）主題設定為「國際尊榮」，商場將以精品、客製化消費為主。

(中國時報)

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