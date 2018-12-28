低調于品海 20年前曾投資台灣媒體

2018年12月28日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

有世紀標案之稱的「台北雙子星」昨上午開出價格標，以香港上市公司南海控股集團主席于品海為首的外資團隊，成功取得該標案；于品海行事低調，先前遭質疑有陸資背景，而被賦予神祕投資人色彩，10天前他為了這個世紀標案，現身台北西門町召開記者會時，哀求外界終止這種「獵巫行動」，明知投資環境不友善，他最後仍勇敢豪砸逾600億元，投下台北今年度最受矚目的標案。

剛過60歲生日的于品海是土生土長的香港人，與台灣很早有淵源，兩岸三地人脈很廣，20多年前投資台灣媒體，如今他感嘆，當年來台灣投資媒體，都沒人說他是陸資，現在要投標「台北雙子星」，怎麼就由港資變成陸資呢？

他公開嗆聲，這樣的講法無疑是不歡迎外資，錢怎麼進得來，又怎麼拚經濟呢？這些人有夠無聊，沒事幹才這麼說。

這次再度插旗台灣地產業，對近年積極投資兩岸三地的媒體、IT產業、房地產的于品海來說，對「台北雙子星」的設計，投入無限的想像空間，他不僅想將台北車站地標打造成24小時的開放空間、人人都可以來的休憩環境，未來甚至期待能在這個空間內，舉辦「半碼」的馬拉松比賽，讓沉寂的台北城，注入新的城市活力。

于品海來台多次，認為台北發展新零售有很大發展空間，他鼓勵設計團隊要設想5年、10年後的城市發展，建築物必須與新零售結合，手機、手環、商品服務必須是能連結起來，把西區打造成台北市的客廳。

(中國時報)