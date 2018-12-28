流標5次還遇詐騙 招商波折不斷

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中國時報
／台北報導

台北雙子星開發案配合桃園機場捷運共構，2006年起先期工程、車站陸續動工並完工，原定2013年完成整體開發案，歷經5次招商流標，前市長郝龍斌任內還碰上太極雙星詐騙案，完工遙遙無期，直到柯市府於今年3月再次啟動招商，昨天終於產生最優申請人，若一切順利可望於2025年完工，有望讓波折不斷的雙子星招商案落幕。

台北雙子星開發案，緊鄰台北車站台鐵、高鐵、台北捷運淡水信義線、板南線、松山新店線，加上桃園機場捷運形成「六鐵共構」，開發潛力備受期待，北市捷運工程局負責地上2樓至地下4樓興建，先期工程於2006年9月25日開工，車站部分則於2008年12月31日動工、2014年完工。

回顧台北雙子星前5次招商流標，2006年首次招標，因廠商未繳交保證金與資格證明表格流標，接著3次招標不是沒人投標就是廠商財務能力不符或資格文件缺漏流標，直到2011年北市府宣布重新招標，除保證金門檻降為1.3億元，且送綁條件並可變更設計，隔年由太極雙星得標。

眼看台北雙子星開發案露出曙光，2012年傳出太極雙星是空殼公司，隔年2月太極雙星未依規定期限內匯入履約保證金18.9億，遭取消資格，同年爆發時任議員賴素如涉嫌收賄護航，前市長郝龍斌宣布廢標，讓雙子星開發案再度沒有下文。

台北市長柯文哲上任後重啟國際標，台北捷運公司去年有意籌組專案公司參與投標，但被外界質疑北捷球員兼裁判，柯文哲緊急下令要求北捷不要參與投標：今年3月北市府重新招標，歷經3階段評選，終於再次產生最優申請人，預計明年3月簽約，讓停擺許久的雙子星案露出曙光。

(中國時報)

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