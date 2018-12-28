挑戰剛開始 藍議員唱衰柯市府

2018年12月28日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北雙子星開發案歷經3任市長、6次招標，27日產生最優申請人，預計明年3月完成簽約，但國民黨議員徐弘庭不以為然表示，柯市府對產業、法令不了解，加上有大巨蛋爭議、日勝生解約等前車之鑑，即便雙子星開發案產生最優申請人，能否順利完成開發案令人存疑，柯市府真正挑戰現在剛開始。

台北市長柯文哲對外聲稱「台北雙子星」可望為台北市帶來600億投資，被視為柯文哲任內最大規模的聯合開發案及重要政績，但徐弘庭指出，柯市府對於公私部門合作標案掌握度非常差，對商界的態度變來變去，讓很多企業卻步。

徐弘庭表示，雙子星開發案地段好，但此次招商僅2個團隊投標就是最大警訊，國際團隊興趣缺缺，除證明北市府招商能力不足，最大問題在於柯市府不良紀錄，像是日勝生解約、大巨蛋爭議，讓許多團隊卻步，尤其是大規模的開發案，須政府與民間企業密切溝通，依市府對產業認知，溝通過程勢必會狀況百出。

最令人傻眼的是，市府去年一度有意自行籌組物業管理公司投標，形同「球員兼裁判」，讓企業留下不好印象，甚至對市府公信力質疑，如今雖完成招商，但能否順利完成開發案讓人擔憂。

民進黨議員梁文傑則認為，雙子星招商案拖超過10年，現在若能順利把開發案完成，對台北市也是一件好事，希望過程不要再有任何瑕疵。

(中國時報)