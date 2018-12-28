地方選舉挫敗 人民投下不信任票！鐘擺效應發威 民進黨難破魔咒

2018年12月28日 04:10 中國時報 朱真楷

大選後首次行政院會，新科高雄市長韓國瑜（右）、新北市長侯友宜（左二）及台中市長盧秀燕（右三）皆出席，地方主導議題並抗衡中央態勢漸成形，如盧秀燕就開出「反空汙」第一槍，要求中火四號機停機。（台中市政府新聞局提供）

歷次「地方包圍中央」事件簿

新聞透視大量流失地方版圖的民進黨，陷強枝弱幹執政困境。儘管蔡英文嘗試救亡圖存，但回顧台灣選舉史，任何遭遇地方挫敗政權，在下次中央選舉均以失敗作收。換言之，面對尚未擺到底的鐘擺效應，蔡政府若繼續與民意對抗，連任將是不可能的任務。

諸侯兵臨城下 政權飄搖

眼前政局，對蔡有多不利？先不談執政黨如今有無自省能力；光從歷史看，所有輸掉地方的政黨都難逃過輸掉中央的命運。這套邏輯早在1989年就由曾代理民進黨主席的張俊宏，以「地方包圍中央」口號作爭取執政的行動綱領。

當年，在縣市長初試啼聲的民進黨雖只取得6席，但總得票率近4成，算踩穩「議會路線」基礎。但要說「地方包圍中央」這股鐘擺力量開始發威，要從1997年算起。

當時民進黨縣市長席次從6席擴張至12席，首度過半，讓黨能循此優勢大量掌握地方行政、財政實質權。雖然，中央仍由國民黨主政，問題是諸侯兵臨城下，王位豈能不受挑戰？扁贏得2000年總統，1997年的勝利當然是關鍵。

2005年國民黨縣市長贏得14席，接著2008年拿下總統；2014年，當國民黨輸到剩7縣市，2016年總統就跟著鞠躬下台。「先贏地方、再取中央」，確實展現戰略邏輯。

找蘇接閣揆 跟民意相左

首先，選舉是最直接的民意溫度計，當選民不滿總統，自然很容易藉地方選舉「票投在野黨、教訓執政黨」；換言之，地方選舉失敗，某種程度是人民對中央投下不信任票。其次，當縣市改朝換代，無論新人新氣象，或地方行政資源挹注，都會讓掌握地方諸侯優勢的政黨擁有更多能量角逐中央政權。

當然，要打破魔咒不是不可能，前提是執政者須短時間改頭換面。問題是，蔡政府做得到嗎？恐怕不樂觀。

就以「蘇貞昌接閣揆」來看，姑不談個人能力優劣，若此訊息為真，面對總統找來被人民否定的縣市長候選人擔綱最高行政首長，這種「輸愈慘、爬愈高」的用人思維，何嘗不是背棄民意？面對2020，豈有不給予更大教訓的理由？

(中國時報)