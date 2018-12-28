施政勿分藍綠 敢卡韓就抗爭

2018年12月28日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前接受中天《新聞深喉嚨》主持人平秀琳專訪時向中央喊話，希望施政不分藍綠，不給錢起碼要給政策，鬆綁法令發展旗津免稅區、賽馬產業鏈等，否則市長怎麼幹？萬一上演「卡韓」戲碼則會帶頭抗爭，民進黨也恐失去2020政權。

韓國瑜說，身為高雄市長，所有承擔都不逃避，有多少錢辦多少事，不足部分盼中央給錢，「行政院長或總統不喜歡我沒關係，答應給的錢拜託給我們！」真沒錢則給政策，像他提發展賽馬產業鏈、旗津免稅特區等，需中央鬆綁法令。

「請把我孫悟空緊箍咒拿掉！」他向中央疾呼施政不分藍綠，如不給錢又不給政策，他會痛批中央愚蠢又無能、驕傲又蠻橫，如此中央不及格。

他直言，高雄要面對國際及海洋，他一心推動雙語教育、國際化，把高雄打造成南台灣巨人，「中央統統不給，我這市長怎麼幹？」但他也說，相信賴院長不會這麼小人，雖然不知當多久，但賴任台南市長時，吳敦義當院長待賴不薄，出發點是為高雄好。

外界憂「卡管不成換卡韓」？韓自認友善，沒動不動炮打中央，希望理性看待，「說不定繼續卡，（民進黨）就失去政權，這不是我們追求政治最終目標」。韓笑說，會先用溫情攻勢，如中央沒聽進去才開戰，「如什麼都不給，就跳愛河死給你看」。

韓國瑜27日首度北上參加行政院會，他提3點意見，另亟需建設經費，包括預計在大林蒲規畫新材料循環產業園區、捷運黃線、岡山路段延伸線、捷運延伸林園等，都是市民殷切期盼項目。他說，近日將提「紅、黃、綠燈補助項目」清單說明。

昨正式會議前，韓打趣指院會編號3632，前2後2數字相加正是「95至尊」，「難道在場與會者將出總統？」逗得賴清德及柯文哲等笑成一片，化解嚴肅的院會氛圍。

(中國時報)