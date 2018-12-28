跳過中央 地方西進拚經濟

2018年12月28日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

民進黨執政，兩岸關係停滯，導致「東西賣不出去，人進不來」，民怨四起；新民意誕生的地方首長當選後紛設兩岸工作小組，以回應選民需求。澎湖縣長賴峰偉搶下赴陸頭香，高雄市長韓國瑜也以支持「九二共識」表善意，國民黨縣市則將規劃黨對黨兩岸交流。

蔡英文政府的兩岸政策堅持「維持現狀」，但明顯現狀沒維持，反讓兩岸交流陷冰點，影響台灣經濟民生。澎湖縣長賴峰偉12月10日即率團拜訪大陸國台辦主任劉結一，希望開闢上海班機直航、開通東山島客貨航線、約束大陸越界捕魚；他計畫向陸方申請中遠之星停靠澎湖，載客量可達600人，每周可望迎接2000名遊客。

台北市長柯文哲當選後舉行雙城論壇，他重提「兩岸一家親」與「五個互相」；高雄市長韓國瑜則訴求兩岸交流開大門走大路，爭取陸資投資台灣。

苗栗縣長徐耀昌也建議國民黨中央統籌與對岸合作，國民黨主席吳敦義明年1月9日親自召集「兩岸城市交流相關事項會議」，邀15名國民黨縣市首長參加，要以國共之間黨對黨交流方式，推動兩岸城市交流合作。

陸委會主委陳明通則提醒，政府樂見各縣市拚經濟，但大陸政策是中央主管業務。然而，國民黨清楚明白，2020年若要選情好，務必在「貨出得去、人進得來」做出成績。可預見的未來，地方與中央在兩岸交流的抗衡上勢必擴大。

(中國時報)