傾聽民意 高雄輕軌2期、山手線喊卡

2018年12月28日 04:10 中國時報 林宏聰 、 陳世宗 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

軌道建設是否符合經濟效益及需求，成為新政府上任後首要課題。高雄市長韓國瑜直接喊高雄輕軌二期停工，要先評估交通衝擊及傾聽民意後決定；台中市長盧秀燕針對「山手線」（甲后線）也喊卡，將優先推動捷運藍線、橘線，符合民眾期待。

新科六都首長昨首度出席行政院會，個個都要求中央支援建設。新北市長侯友宜提及三環三線等建設盼中央支持，賴揆回應，政策具延續性，任何前任市長規劃或前瞻基礎建設已納入的預算，甚至一般公務預算有的，都會如期進行。

高雄輕軌被視為「花媽」執政驕傲成績單。韓國瑜表示，26日與捷運局長范揚材溝通，希望暫停有爭議的輕軌二階工程，先聽民意，評估輕軌到底能帶來多大交通效益，甚至未來施工過程，當地居民會有什麼反應，再決定是否興建。

「先停工、再討論」獲多數輕軌二階沿線居民支持；美術館周邊住戶說，美術館路原就不寬，加上輕軌恐影響消防車、救護車通行，安全有疑慮；大順路商家說，輕軌興建後只剩1快車道、1慢車道，「地下化就贊成！」

盧秀燕選後針對「山手線」（甲后線）喊卡，質疑前任市長林佳龍山手線工程經費高達1000億元，繞1圈須2小時，強調她爭取的捷運綠線工程款只要600億元，又符交通效益；將優先推動捷運藍線、橘線，符合民眾期待。

中市新聞局長吳皇昇說，市府將就財政、專業及民意綜合評估考量，中央未全額補助山手線經費，地方配合款高達6成以上，加上鐵路管轄權屬中央，目前中央只表示支持，尚未與地方協調，希望中央政府提高補助金額，降低地方政府配合款。

(中國時報)