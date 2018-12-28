禁廚餘養豬 張麗善防疫模範生

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中國時報
／綜合報導

雲林縣長張麗善宣布禁廚餘養豬，農委會憂造成廚餘亂丟，形成防疫漏洞。張麗善說，雲林縣用廚餘養豬比例僅3％，全台12％，雲林縣禁廚餘養豬，廚餘不會跑到外縣市，是外縣市想運來雲林縣餵豬管道沒了，雲林縣是「養豬大戶」，沒理由與責任去接收外縣市廚餘，而衝擊本縣養豬業，「我無法接受這風險」。

「雲林縣只是自救，不要出問題而已，我是模範生耶！」張麗善說，中央已把非洲豬瘟防疫工作提升到國安等級， 雲林縣積極配合同步解決，並沒要與中央作對的意思。張麗善強調，中央宣布鼓勵「廚餘養豬」改「飼料養豬」勢必造成廚餘去化處理問題，這是本就存在問題，雲林縣積極防堵廚餘帶來的災難，不應把矛頭指向雲林縣。

行政院長賴清德昨表示，此刻不宜全面禁廚餘養豬，各縣市若群起效尤，會衍生新問題，如餿水油可能被倒入水溝、河流，影響防疫；賴揆舉例，台中市1天廚餘300噸，會被賣到雲林、嘉義及南投，若都禁廚餘養豬，台中市廚餘處理就會很辛苦，「地方切勿想到什麼做什麼。」

農委會副主委黃金城說，斷然禁廚餘會造成新問題，全台2045場養豬戶使用廚餘，其中66場沒蒸煮設施，1400～1500場有設施但不確定有無蒸煮，政府希望分階段處理；農委會將以查緝方式確保養豬戶確實蒸煮廚餘。此外，農委會說非洲豬瘟中央災害應變中心擬對未繳罰鍰的外籍旅客拒絕入境，最快1月上旬施行。

(中國時報)

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