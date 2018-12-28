蔣乃辛不選立委 讓後起之秀

2018年12月28日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委蔣乃辛宣布不再參選立委，要把機會留給後起之秀。（本報資料照片）

國民黨世代交替第一槍！國民黨立委蔣乃辛昨宣布，不再參選下屆大安區立委，要讓後起之秀接棒。前立委蔡正元稱讚，蔣乃辛把機會留給年輕人，胸懷難得，「要給蔣乃辛熱烈掌聲！」

把機會留給年輕人

70歲的蔣乃辛說，他在1981年12月25日進入市議會，登上民意代表舞台，當年一起有20位進入議會，包括郁慕明、趙少康、陳水扁、謝長廷、吳碧珠、潘維剛等，有些朋友因人生規畫相繼離開政壇，前台北市議會議長吳碧珠也卸下職務不再連任，「當年一起進入議會的同袍只剩我還在民意代表職位，心中不禁有些感慨。」

他進一步說，民代工作一晃眼已38年，10次征戰連任7屆市議員、3屆立委，衷心感激這些年來鄉親的支持肯定，「然而該交棒的時候，就該交棒」，思考許久，決定不再參選立委，「讓有新思維、新視野的後起之秀接續任務，開創新局面，讓民眾有更好生活！」

不占鐵票區獲掌聲

蔣乃辛出生政治家庭，父親蔣淦生曾任里長、台北市議員及台灣省議會第三屆議員。蔣乃辛則在1981年接棒當選市議員，2009年藉由大安區立委補選挺進國會，並連任至今。

對於蔣乃辛不再連任，蔡正元分析，蔣的選區為國民黨鐵票區，他愛做多久就可以多久，他可以無視世代交替重要性，繼續把持職位到敗選，「但蔣乃辛毅然退休，為國民黨立下好模範」。

介文汲等積極搶進

蔡正元並指出，很多台灣政客明明已是「老爺子」，還去美容打針、裝扮成年輕樣，只為繼續窩著、堵住年輕人接棒，這種現象在深藍選區尤其嚴重，「所以說，要給蔣乃辛熱烈掌聲！」

蔣乃辛宣布不再競選連任，曾投入國民黨基隆市長初選的前駐紐西蘭代表介文汲昨晚宣布，參選2020大安區立委選舉；地方人士透露，國民黨想爭取者眾，包括國民黨中央委員連勝文、前北市議員歐陽龍、北市議員王欣儀與王鴻薇、不分區立委林奕華、王育敏和柯志恩、前立委孫大千等都被點名積極搶進。

民進黨部分，在大安、文山區深耕的前議員周柏雅和李慶鋒，今年未成功連任，選民紛紛勸進2人爭取參選立委；此外，與台北市長柯文哲友好的議員李慶元，即使遭國民黨退黨，依舊在選戰中高票連任，因為擁有藍營背景，很可能代表「柯家軍」出征。

(中國時報)