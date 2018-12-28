蔣乃辛不選立委 讓後起之秀

國民黨不分區立委林奕華等人被點名搶進下屆台北市大安區。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
國民黨立委蔣乃辛宣布不再參選立委，要把機會留給後起之秀。（本報資料照片）

國民黨世代交替第一槍！國民黨立委蔣乃辛昨宣布，不再參選下屆大安區立委，要讓後起之秀接棒。前立委蔡正元稱讚，蔣乃辛把機會留給年輕人，胸懷難得，「要給蔣乃辛熱烈掌聲！」

把機會留給年輕人

70歲的蔣乃辛說，他在1981年12月25日進入市議會，登上民意代表舞台，當年一起有20位進入議會，包括郁慕明、趙少康、陳水扁、謝長廷、吳碧珠、潘維剛等，有些朋友因人生規畫相繼離開政壇，前台北市議會議長吳碧珠也卸下職務不再連任，「當年一起進入議會的同袍只剩我還在民意代表職位，心中不禁有些感慨。」

他進一步說，民代工作一晃眼已38年，10次征戰連任7屆市議員、3屆立委，衷心感激這些年來鄉親的支持肯定，「然而該交棒的時候，就該交棒」，思考許久，決定不再參選立委，「讓有新思維、新視野的後起之秀接續任務，開創新局面，讓民眾有更好生活！」

不占鐵票區獲掌聲

蔣乃辛出生政治家庭，父親蔣淦生曾任里長、台北市議員及台灣省議會第三屆議員。蔣乃辛則在1981年接棒當選市議員，2009年藉由大安區立委補選挺進國會，並連任至今。

對於蔣乃辛不再連任，蔡正元分析，蔣的選區為國民黨鐵票區，他愛做多久就可以多久，他可以無視世代交替重要性，繼續把持職位到敗選，「但蔣乃辛毅然退休，為國民黨立下好模範」。

介文汲等積極搶進

蔡正元並指出，很多台灣政客明明已是「老爺子」，還去美容打針、裝扮成年輕樣，只為繼續窩著、堵住年輕人接棒，這種現象在深藍選區尤其嚴重，「所以說，要給蔣乃辛熱烈掌聲！」

蔣乃辛宣布不再競選連任，曾投入國民黨基隆市長初選的前駐紐西蘭代表介文汲昨晚宣布，參選2020大安區立委選舉；地方人士透露，國民黨想爭取者眾，包括國民黨中央委員連勝文、前北市議員歐陽龍、北市議員王欣儀與王鴻薇、不分區立委林奕華、王育敏和柯志恩、前立委孫大千等都被點名積極搶進。

民進黨部分，在大安、文山區深耕的前議員周柏雅和李慶鋒，今年未成功連任，選民紛紛勸進2人爭取參選立委；此外，與台北市長柯文哲友好的議員李慶元，即使遭國民黨退黨，依舊在選戰中高票連任，因為擁有藍營背景，很可能代表「柯家軍」出征。

(中國時報)

禁廚餘養豬 張麗善防疫模範生 國民黨換血停滯 馬罪魁禍首

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。