國民黨換血停滯 馬罪魁禍首

2018年12月28日 04:10 中國時報 周毓翔

眾所周知，前總統馬英九對於曾任前總統蔣經國祕書為榮，更引以為榜樣，然而不得不說，他學了半天僅學了3分樣、半桶水，未能窺透小蔣總統的用人哲學，8年總統任期，導致國民黨世代斷層嚴重，如今還好意思對2020欲語還休，真不知其信心來自何處！

無論是敗選或勝選，「世代交替」都是國民黨的關卡。黨內雖然號稱人才濟濟，但在檯面上露臉的，20、30年都是同一批，資深老將無路可去，年輕世代不易進入，隨著資深者凋零，「世代斷層」更形嚴重，而這筆帳得算在馬英九頭上。

馬英九、吳敦義這個世代的菁英，當年是受蔣經國提拔，蔣經國為國民黨培養了一整個世代菁英，當他們陸續變成「黨內大老」後，卻沒有尊奉蔣經國提攜後進的作法，沒有為未來培養新血，致使國民黨在檯面上盡是「老面孔」。

馬英九不喜拉幫結派，本是好事一樁，卻因矯枉過正，大權在握時，竟刻意迴避任用黨內人才，一股勁地延攬學者入閣，黨政出身的人只能留在民代系統與智庫。其實如賴士葆、費鴻泰、林郁方等立委，問政多年，擔任部會首長的能力，綽綽有餘，但馬並未邀請入閣，他們只好繼續選立委，新面孔難出頭，黨內人才不流動，造成世代交替停滯。

雖然國民黨內亦有「青年世代」，但多是「政二代」，他們因為家世背景受人矚目，才能脫穎而出，政二代並非不好，但相形之下，沒有背景的優秀人才，就是難以得到高層青睞。

另一方面，國民黨內有許多專業幕僚，一腔熱血投入政治，為民代擔任助理，即使國民黨執政，他們還是繼續擔任助理，沒有機會進入行政體系磨練；即使黨要徵召新人選舉，也對他們視若無睹。

國民黨每遇選戰，都只考慮「即戰力」，忽略了人才可以「培育」，若能給予黨內同志分階段養成訓練，為他們創造舞台，才有可能進行「世代交替」，馬英九原有大好機會可以再為國民黨儲備未來20年人才，可惜眼光與胸襟不夠遠大，可說是誤了國民黨前途的罪魁禍首。

(中國時報)