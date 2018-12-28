南市竹縣增1席 高屏各減1席

2018年12月28日 04:10 中國時報 張理國 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

爭議多時的第10屆立委選舉選區變更案，昨傍晚由行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全舉行院際協商拍板定案，台南市及新竹縣各增加1席，高雄市及屏東縣各減1席，但選區如何調整尚待確認。

行政院發言人Kolas Yotaka，選區變更案將趕在立法院本會期三讀通過，2020年立委選舉適用。

中選會依法每10年調整立委選區，但變更案在本會期初送進立法院後，雖已付委，但藍綠兩召委黃昭順、管碧玲都出身高雄，不希望高雄立委減1席，沒有意願排案，但2020年立委選區依法必須在明年1月底前公告，因此由賴清德與蘇嘉全進行院際協商，昨日傍晚才敲定中選會所提出的第10屆立委選舉選區變更案，由於涉及席次減少的選區立委都表達反對意見，Kolas說，其實已協商過很多次。

Kolas指出，院際協商共達成2項共識，包括席次增減部分，將依中選會提報立法院的選區變更案處理，也就是台南市及新竹縣各增加1席，高雄市及屏東縣各減1席。其次，關於該選區變更後的選區畫分細部調整，則依《公職人員選舉罷免法》規定，由行政院長及立法院長繼續協商處理。

Kolas說，《公職人員選舉罷免法》第37條規定，「立法院應於立法委員任期屆滿1年1個月前，對選舉區變更案完成同意，未能於期限內完成同意部分，由行政、立法兩院院長協商解決之」。因此，賴、蘇兩位院長是依法趕在最後期限前要商定此事。

對於增加1位立委席次，中選會辦理說明會時，台南市與新竹縣皆表歡迎。但是高雄市、屏東縣各減1席立委，則遭遇地方強烈反對。

中選會先前的草案是高雄市取消第5選區，即管碧玲選區，包含三民西區、旗津、鹽埕、鼓山，之後將分別併入新系綠委李昆澤、賴瑞隆及同是謝系的趙天麟。但是Kolas昨表示，細節還要再討論，並未確定。

(中國時報)