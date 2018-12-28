閣揆頻換 柯直言一定做不好事

2018年12月28日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

賴內閣即將總辭，外傳前行政院長蘇貞昌將回鍋組閣，台北市長柯文哲27日對此直言，從2000年到現在，平均不到1.3年就換1個行政院長，這樣一定做不好事，誰當總統一樣做不好，「所以本人意願不高就是這樣」。

柯文哲表示，從2000年到現在，差不多18年半時間，賴清德大概是第13還是第14任，平均不到1.3年就換一個行政院長，這樣一定做不好事的，整個憲政的架構真的大有問題。

柯文哲指出，過去20年台灣在政治上會行政效率低落，就自己當台北市長的經驗，坦白講第1年也是亂當的，當然他自己是新人，但是真的到第3年、第4年才比較穩定在推政策；同樣道理，如果連1個台北市都需要時間去熟悉，到行政院這種管全台灣的，沒有花1年恐怕都還沒搞清楚狀況。

柯文哲進一步說，除非一開始就從行政院副院長這樣有計畫地栽培，否則以他自己為例，突然跳去當行政院長，1年也是搞不清楚狀況。

柯強調，過去20年台灣整個中央政府看不出什麼有效的政策，政策換來換去，這部分前民進黨立委林濁水也寫過很多文章，大家可以去讀一讀，「台灣憲政危機明白地講，這種憲政制度誰來當總統都一樣做不好，所以本人意願不高，就是這樣」。

另外，北市前副市長陳景峻2018選戰期間積極替市長柯文哲輔選，日前表示據他觀察，柯對2020選總統一事「在觀察，當然有這個心」。柯文哲昨對此沒有正面否認，僅說「明年6月再問我，就這樣」。被媒體詢問現在是否在為選總統儲備能量？柯一開始笑回「我們不是每天都在儲備能量嗎？」接著又趕緊說，「不是啦，第一次講的話最準（明年6月再問我）」。

(中國時報)