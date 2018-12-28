游盈隆批蘇「敗軍之將 不足言勇」

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德堅辭閣揆，傳前行政院長蘇貞昌將回鍋接閣揆。民進黨主席候選人游盈隆昨天呼籲高層，「雖是一劑猛藥」，但請三思而後行，「敗軍之將，不足以言勇」。

待明年度中央政府總預算在立法院完成三讀後，預料民進黨內閣將有大換血，傳蘇貞昌回鍋閣揆，而敗選的林佳龍、陳其邁均將入閣。另有媒體報導，外交部長吳釗燮將擔任駐美代表，遺缺由駐歐盟代表曾厚仁接任。但知情人士說，並非屬實。

蘇貞昌之女、綠委蘇巧慧表示，不知為何有蘇將重做院長的傳聞。她強調，賴院長是唯一而且最好的人選，很期待賴院長可以繼續和蔡英文總統配合，帶領台灣。

游盈隆肯定蘇貞昌確是幹練的院長，這是蘇的優點，但游盈隆質疑，民進黨遭遇全面挫敗後，是否仍適合出來，「可能社會跟人民有不同看法。」若他是總統，在遭遇敗戰後，應考慮推出一個最強、一新耳目的內閣陣容。

綠營新台灣國策智庫昨天召開民進黨大選檢討系列座談會，真理大學人文與資訊系教授陳俐甫指出，民進黨九合一敗選至今，還有人在想喬一個到2020敗選後不受影響的位子，這就是衰敗現象。

台灣歐洲聯盟研究協會前祕書長林雍昇批評，民進黨大敗後，準備接班的中生代都去當暖男，這樣繼續下去，他對民進黨2020大選沒有期待，是無限爛蘋果循環。

陳俐甫說，蘇貞昌是扁時代培養的人，民進黨中生代都是扁時代留下來的人，現在卻用個和扁一樣年紀的人擔任閣揆，民進黨這幾年是栽培什麼人？這是斷層警訊。

陳俐甫他說，民進黨2000年時就喊出青年執政，現在卻要推出老人接班，根本就是倒退嚕，那就是老人政黨，民進黨如此形象是無法超越其他政黨。

(中國時報)

閣揆頻換 柯直言一定做不好事

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