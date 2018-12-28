美股三溫暖 明年台股機會風險並存

2018年12月28日 04:10 中國時報 孫昌國 、 王嘉源 、 洪凱音 、 陳昱光 ／綜合報導 ／綜合報導

美股於耶誕假期後上演絕地反彈，26日在零售業和能源股的帶動下，道瓊工業指數暴漲1086點，惟27日道指期貨顯著回吐，開盤後三大指數同步下挫；面對美股上沖下洗，新光投信董事長劉坤錫表示，明年3至6月是國際景氣重要觀察期，假設美國聯準會升息從原本預期的2次降為1次，意味全球景氣比想像中糟糕，台股即使攀上萬點承受壓力也頗大，投資人應以謹慎態度面對。

台股賣壓減輕 並非買氣回籠

美國26日三大指數均創下2009年3月後最大漲幅。道瓊一口氣大漲1086點，納斯達克以5.8％的漲幅脫離熊市；標普500則繳出5％漲幅，僅紐蒙特礦業公司（Newmont Mining Corp.）下跌0.1％，成為當日唯一下跌的一檔股票。

26日美股反彈千點，台股也在電子三巨頭台積電、大立光及鴻海強力反彈下，指數終場大漲162點，收9641點，重新站上9600點大關，破底危機暫時解除；今日是2018年股匯市最後一個交易日，國泰證期分析師蔡明翰表示，台股昨日反彈主要是受美股影響，但成交量僅815億元處偏低水位，意味賣壓減輕、不是買盤回籠，在投資人追價意願不高下，短期指數仍將陷入震盪整理。

惟美股27日道指期貨顯著回吐，跌逾350點；當天美股開盤後，三大指數同步下挫，面對美股大洗三溫暖，展望台股後市，分析師認為外界雖不用悲觀，但展望2019年的股市行情，恐怕要謹慎保守些。

美升息、陸經濟趨緩 最大變數

分析師指出，明年大約在9500點上下震盪，但最重要的關鍵，還是要看元月份的陸美貿易談判，而美國升息和中國經濟趨緩都是影響台股的變數。

台股今日封關，指數年度修正幅度約1成，終結連2年收紅，展望後市，各投信投顧業者評估，台股將處於8500點至1萬500點區間。

群益投信馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，2019年「機會與風險並存」，陸美貿易戰短線雖暫時休兵，但後續效應仍是一大變數，另外，大陸為全球第3大經濟體，基本面成長放緩、房市投資壓力浮現，也是未來需密切觀察的潛在風險。

(中國時報)