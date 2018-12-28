境外基金投資A股 上限可達40 ％

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中國時報
／台北報導

睽違10年，境外基金投資大陸股市比重大鬆綁！金管會27日正式宣布最新放寬方案，所有境外基金投資陸股上限，由10％放寬為20％；符合深耕計畫的境外基金投資陸股上限則從30％放寬到40％。上次放寬境外基金投資大陸A股限額，是2008年時，將0.4％大幅提高至10％。

由於MSCI等國際指數持續提高大陸A股權重，以及推動境外基金參與「鼓勵境外基金深耕計畫」，提高在台資源投入，金管會繼上次調整後，再放寬境外基金投資A股比重。

放寬方式分為兩類，一是所有在台募集及銷售的境外基金，投資大陸有價證券總金額上限，由原境外基金淨資產價值的10％，放寬為20％；二，符合境外基金深耕計畫所訂條件的境外基金，可選擇的獎勵優惠之一為投資陸股上限30％，現提高為40％。

金管會今年9月底公布最新一批符合「鼓勵境外基金深耕計畫」的境外基金，包括：聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達及富蘭克林等7家資產管理集團符合深耕計畫所訂條件並獲得優惠；證期局表示，其中有2家選擇提高投資陸股比重的優惠，優惠措施有效期間為1年，自2018年10月1日至2019年9月30日止。

證期局表示，今年有3檔境外基金在台灣下架，但是實際因為投資大陸股市超限而下架的只有1檔，其餘2檔是因投資策略改變而自行下架。

(中國時報)

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