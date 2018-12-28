貴人指點 氛圍行銷 吳怡亭拚出好業績

2018年12月28日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

優揚的音樂、可口的茶點，空氣中還飄著怡人的香氛，舒適的環境，讓人有回到家的感覺，信義房屋大直店經理吳怡亭帶看的物件，總是予人貼心驚喜，而這也讓她持續拚出傲人業績，擔任房仲經紀人不到3年就償清學貸、存足第一桶金順利購屋，那一年她僅27歲。

社會系畢業的吳怡亭，出社會的第一份工作，是在知名民調公司，但是工作一陣子，過長的工時，讓她選擇轉換跑道，進入房仲擔任行政職。那麼多房仲，會選擇信義房屋，吳怡亭說，上網看資料，發覺公司永續經營的理念，與她的理想十分契合，就此一股腦地想進入信義房屋工作。

不過，比較特別的是，吳怡亭一開始從事的是房仲分店祕書，屬行政職，工作近3年後，因那時想買房子，以及早日償清學貸，即使當時房市不佳，仍毅然跨足較有挑戰性的經紀人工作，至今一晃眼便已7年。

也許因為念的是社會系，服務客戶時，更能理解買賣雙方需求，較快進入狀況；加上之前擔任分店祕書，耳濡目染，在第一年便締造近千萬業績，並在3年內還清學貸，還順利一圓購屋夢。

對於轉任經紀人，她笑說，「當時雖也是首次擔任，與同梯一起接受訓練，但大家都喊我『學姐』，心裡頗有壓力，也就格外拚命。」因勤於深耕社區，與部分社區管委會總幹事、管理員結成好友，要好到連她今年結婚，也都來幫忙。

從事房仲業擔任經紀人，外界可能以為吳怡亭最大收獲是金錢的累積，但是吳怡亭說，一開始自己也認為最大收獲應是收入增加，但現在卻是深深感到，這份工作，讓她拓展所見所聞，並厚實許多難能可貴的經歷。吳怡亭說，工作這麼多年，因大直客群多是公司高階主管、甚至擔任董事長、總經理，他們人生閱歷、談吐，讓她從中學到許多，並進一步成為後來成就驚人業績的助力。「在教師節時，我還會寄卡片給這些客戶。」因為這些貴人的一言一行，如同師長，給予吳怡亭很大幫助。

之前有一位擔任管理顧問公司董事，特別要求她與買方約好看屋時，要先去售屋處準備茶點、放音樂、點香氛，營造舒服的情境，讓買方一進去便可感到這邊如同家一般舒適，想住下來，後來她將這些貼心的安排，用於新接個案，多能讓買賣雙方都感到十分驚喜。

(中國時報)