永慶房產 19縣市店數市占第一

2018年12月28日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

無畏其他房仲品牌關店消息頻傳，永慶房產集團2018年績效持續放閃，回顧整年度的表現，永慶房產集團在新展店、聯賣和業績上，都交出亮眼成績，加盟三品牌的凝聚力更勝以往！

永慶房產集團昨日舉辦「2018菁英會頒獎典禮」，參與人數和獲獎人數雙雙創下新高！現場除有1200位來自全台的菁英，其中受表揚的永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產三品牌績優經紀人、店長及店東也逼近300位。

永慶房產集團今年全台新展店達130店，震撼房地產業。目前全台店數市占已突破3成，在全台19個縣市店數市占穩居第一；其中，新竹的店數市占持續超越5成，是當地影響力最大的品牌，高雄店數市占高達45％，台中、宜蘭、花蓮也將突破40％。

面對今年整體市場成交件數小幅成長約5％，但永慶房產集團較去年成長15％，代表集團建構的競爭力，不畏大環境變動影響，協助店東穩健經營。

永慶房產集團董事長孫慶餘表示：「一本初衷，我希望建立一個『共有、共好、共享』的房仲生態圈，而這樣的願景，需要大家一起升級、優化，所以永慶集團開放加盟品牌，邀請志同道合的店東長一起加入。

孫慶餘說，「我們推動『聯賣』，讓物件暢通，提升成交速度，幫助大家把力氣和資源花在刀口上；更分享永慶房屋的直營經驗，讓所有加盟店一起強大，我常說：『加盟總部的職責，就是幫助加盟店東賺錢，他們賺到錢，加盟總部也就成功了！』」

明年房市面臨餘屋、使照、建照等三高罩頂，再加上陸美貿易戰與總統大選變數影響，房市成交量將可能持平，為全力支援加盟主創造更多成功，永慶房產集團將持續升級和優化既有服務。

如深獲讚賞的「實境找房」專利服務，協助提高來電量達3倍之多，明年將推出升級版－推出擁有專人解說、異地看屋功能的「實境Live賞屋」。

永慶房產集團加盟事業處執行副總莊志成指出，各項創新、具專利的科技工具都是永慶集團肯為加盟主投入經費、資源、心力的證明，更是永慶持續獲得加盟主青睞的重要原因之一，永慶始終堅持要做「全台房仲業加盟主最堅強的後盾」，協助加盟主創業成功，並帶動產業向上提升!

(中國時報)