深度聯賣 單店平均業績破1500萬

永慶房產集團董事長孫慶餘一再強調，加盟總部的職責，就是幫助加盟店東賺錢，他們賺到錢了，加盟總部也就成功了。（永慶房產集團提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

永慶房產集團在董事長孫慶餘的堅持下，持續不斷推動「聯賣制度」，更積極落實「深度聯賣」，朝跨品牌、跨區域方向前進！加盟經紀人只要憑藉專屬條碼的認證，即可至集團旗下加盟店，請求協助一同帶看，或提供物件資訊。因物件資源共享，客戶選擇變多，銷售的速度也加快，自然增加客戶黏著度，也提升了成交率。儘管是新展店，透過聯賣，也能很快帶來收入，大大降低了創業風險。

也因為「深度聯賣」的持續推動，2018年加盟三品牌單店平均業績飆破1500萬元，創下歷史高點，傲視房仲產業。聯賣業績也超過540億元，較去年成長25％。

永慶不動產高屏區經管會財務主委郭銘揮、有巢氏房屋北區經管會榮譽會長潘文進、台慶不動產高雄博愛明誠加盟店湯智敏紛紛表示，永慶深度聯賣是玩真的！有了聯賣的基本業績，讓加盟店開店初期更沒壓力，大家可以更快、更輕鬆地賺到錢。永慶加盟總部是真心想幫店東們賺錢，是很棒的事業夥伴。

展望2019，永慶房產集團將持續強化並落實「深度聯賣」，期許它繼續帶動業績和成交件數的大成長，目標是「提升整體績效3成」。此外，持續展店、邀約志同道合的加盟主加入，也是明年重點目標，期許大家攜手打造「共有、共好、共享的房仲生態圈」，提供更專業、更符合消費者需求的房仲服務。

(中國時報)

永慶房產 19縣市店數市占第一

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。