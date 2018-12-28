深度聯賣 單店平均業績破1500萬

2018年12月28日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

永慶房產集團在董事長孫慶餘的堅持下，持續不斷推動「聯賣制度」，更積極落實「深度聯賣」，朝跨品牌、跨區域方向前進！加盟經紀人只要憑藉專屬條碼的認證，即可至集團旗下加盟店，請求協助一同帶看，或提供物件資訊。因物件資源共享，客戶選擇變多，銷售的速度也加快，自然增加客戶黏著度，也提升了成交率。儘管是新展店，透過聯賣，也能很快帶來收入，大大降低了創業風險。

也因為「深度聯賣」的持續推動，2018年加盟三品牌單店平均業績飆破1500萬元，創下歷史高點，傲視房仲產業。聯賣業績也超過540億元，較去年成長25％。

永慶不動產高屏區經管會財務主委郭銘揮、有巢氏房屋北區經管會榮譽會長潘文進、台慶不動產高雄博愛明誠加盟店湯智敏紛紛表示，永慶深度聯賣是玩真的！有了聯賣的基本業績，讓加盟店開店初期更沒壓力，大家可以更快、更輕鬆地賺到錢。永慶加盟總部是真心想幫店東們賺錢，是很棒的事業夥伴。

展望2019，永慶房產集團將持續強化並落實「深度聯賣」，期許它繼續帶動業績和成交件數的大成長，目標是「提升整體績效3成」。此外，持續展店、邀約志同道合的加盟主加入，也是明年重點目標，期許大家攜手打造「共有、共好、共享的房仲生態圈」，提供更專業、更符合消費者需求的房仲服務。

(中國時報)