鄉民接力 花蓮早產兒2.5小時衝台大

2018年12月28日 04:10 中國時報 許家寧 、 張祈 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮1位早男嬰由於病況危急，家屬27日決定送往台大醫院急救，男嬰安全抵達後，母親對於國道警察協助開道表示感激。（范揚光攝）

「看到他們請讓路！」花蓮一名早產男嬰因病重需轉院，27日中午從花蓮慈濟醫院出發，救護車直奔台大醫院，邱媽媽臉書貼文由網友熱烈轉貼，國道警車聽聞後主動協助開道，讓原本預估3小時的路程，提早30分鐘到院。

小名祥祥的小男嬰是名6個月早產兒，上月初出生時僅860公克，出生後就一直待在保溫箱，插管維生，疑似腸子問題導致男嬰肚子不斷漲大，25日轉診至花蓮慈濟醫院，因效果有限，經外科醫師聯繫，昨決定冒險送往台大兒童醫院治療。

網友熱烈轉貼報路況

邱姓媽媽26日晚間在個人臉書預告「小孩明天確定轉台大，預計中午過後將由花蓮慈院出發，希望大家聽到鳴笛救護車多多讓道，路程預估3小時走蘇花接雪隧，小孩需要在保溫箱，用氧氣維持生命，怕時間太長不利，能縮短時間平安到達台大醫院越安全，請大家幫幫忙」並拜託民眾分享。

救護車國道飆160公里

貼文一出受到網友熱烈分享回應，臉書多處地方社團，更出現即時追蹤留言串，貼出蘇花即時路況截圖，掌握母子動態。國道警察第九大隊也主動聯繫家屬，表示會出動「紅斑馬」巡邏車護送。

家屬雇用民間救護車，昨中午12時由花蓮慈院出發，一路直達台大醫院，出發前邱姓媽媽拍攝救護車外觀，呼籲民眾讓路，救護車在羅東鎮與國道警察會合後，一路開道直奔台大醫院，警方同時在相關交通粉絲頁呼籲，看到紅斑馬請立即避開內車道，最後在下午2時32分抵達台大兒童醫院進行治療。

負責開車的陳姓救護車司機說，男嬰病況嚴重，時間緊迫，蘇花公路因彎道較多，避免劇烈晃動，時速維持在4、50公里，上國道後因為國道警察在前開路，路途相對順利，多維持在160公里左右，從南京東路下交流道後順利抵達台大兒童醫院，確實比平常轉院快上許多，總費用以里程數計算，包含氧氣費用近萬元。

男嬰平安母謝各界幫忙

路途中邱媽媽則不斷透過電話、網路確認路況，同時擔心兒子在保溫箱內狀況，接到國道警察主動詢問的電話，才暫時鬆一口氣，平安抵達醫院後，男嬰家屬感謝院方、警察、網友及媒體協助。

(中國時報)