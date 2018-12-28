搭機時尚 長榮睡衣吳季剛操刀

2018年12月28日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

長榮航空演繹全新空中時尚，配合波音787新機隊引進，由知名時裝設計師吳季剛操刀設計新款商務艙睡衣，並與百年譚廚傳人黃清標、人氣名店Yellow Lemon藝術甜點魔法大師Andrea Bonaffini合作，推出全新機上餐飲，新產品將於2019年陸續與旅客相見。

長榮航空在商務艙提供的睡衣受到旅客好評，不只搶著帶回家當居家服，還能在各國機場看到外國人直接穿著長榮睡衣通關，長榮航空今年力邀曾為美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬以及英國王妃梅根打造專屬時裝的設計師吳季剛，設計長榮航空專屬時尚睡衣。

吳季剛說，自己從小在國外念書，很享受搭飛機沒有人打擾的時光，這次是他生涯首次與航空公司合作，以個人搭乘飛機最真實的感受為設計主張，在設計上除調整睡衣材質與厚度，也挑選較為溫暖且平易近人的藍色和灰色，做為兩款睡衣的主色系，再加入亮黃、霓虹黃的美式跳色設計，讓睡衣看起來更時尚有態度。新款睡衣將於2019年1月中旬，起於全航線過夜航班上提供。

餐飲則為機艙服務中極為重要的一環，長榮希望與旅客分享譚府宴的百年傳奇料理精髓，與有「亞洲廚界教父」美譽的黃清標攜手，推出百年譚府官宴，設計機上四季菜單，以台灣在地食材結合百年傳承工序。

人氣甜點名店Yellow Lemon（黃檸檬）的義籍主廚Andrea Bonaffini，曾獲得義大利甜點大賽冠軍，有「藝術甜點魔法大師」之稱，擅長創造難忘的美食經驗，他以鮮豔的甜點色澤融合藝術的外觀，設計出4款甜點。明年1月起，於台北出發前往巴黎、維也納及布里斯本航線的皇璽桂冠艙／桂冠艙上提供。

長榮航空總經理孫嘉明表示，「What’s Next」是長榮航空重視的核心議題，2017年推出新制服、2018年導入全新的波音787夢幻客機，長榮在完成軟、硬體的升級後，接下來升級機上服務，2019年要帶給旅客耳目一新的飛行時尚體驗。

(中國時報)