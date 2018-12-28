爆今年最大宗A流疫情 警專停課5天

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中國時報
／台北報導

警察專科學校爆發A型流感群聚疫情，27日起全校4000多名學生停止訓練返家，1月2日恢復上課。北市衛生局昨掌握情況，疾病管制科長歐佳齡表示，現有184人出現類流感症狀，已經使用流感抗病毒藥物治療，這也是今年爆發最大宗的流感群聚感染疫情。

校方昨向家長傳送停課簡訊，「為防止A型流感傳染，本校採取預防性隔離措施停課兩天」，呼籲學生維持個人生活管理，人多的地方少去，以保障個人健康。

歐佳齡表示，警專月初時就有零星個案，校方也有通報，不過12月中旬人數陸續變多，23日染病人數突然暴增，截至26日為止已經有184人感染，有部分快篩確定，雖然另有一部分還沒快篩，但症狀疑似是A流。

據悉，警專在12月20日後，疑似感染流感症狀者每天都以10至20人的速度增加。調查顯示，184人分布在52個班級，其中4個班級患者多達10幾人，但這些學生都已年滿18歲，不符合公費流感疫苗接種資格，目前僅106位學生以自費接種流感疫苗。

歐佳齡進一步指出，衛生局建議停課，但沒有強制規定，警專原本部分某幾個隊部要停課，但警專採集中式管理，分為12個人、6個人一間房住宿，為了不影響全校4000多名學生的健康，決定將校園環境完全消毒，預計停課到1月2號，讓染病學生在家休息5天。

值得注意的是，警專發布「預防性」隔離停課訊息後，遭外界質疑此舉是將生病的學生「放出來」，到時親友、家長都可能染病，放與不放都引發議論。

(中國時報)

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