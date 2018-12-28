癌症時鐘快２秒 大腸癌連11年榜首

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中國時報
林周義／台北報導

癌症時鐘再快轉2秒！國健署27日公布2016年癌症登記報告，平均每4分58秒就有1人罹癌。大腸癌雖連續11年高居10大癌症榜首，但罹患人數已連續2年下降，第2及第3名的癌症為肺癌及女性乳癌。與去年相比，胃癌、皮膚癌各降一級，成為第8與第9名，甲狀腺癌則往上升至第7名。

依據2016年衛福部癌症登記報告，新發癌症人數共10萬5832人，較2015年增加676人。十大癌症依序為大腸癌，肺癌，女性乳癌，肝癌，口腔癌，攝護腺癌，甲狀腺癌，胃癌，皮膚癌及食道癌。其中，肺癌、攝護腺癌和甲狀腺癌均呈上升趨勢。

男性10大癌症依序為大腸癌，肝癌，肺癌，口腔癌，攝護腺癌，食道癌，胃癌，皮膚癌，膀胱癌，白血病；女性方面，則依序為乳癌，大腸癌，肺癌，甲狀腺癌，肝癌，子宮體癌，卵巢癌，子宮頸癌，皮膚癌，胃癌。其中，肺癌、甲狀腺癌、卵巢癌呈上升趨勢。

雖然癌症發生人數上升，但以標準化發生率來看，2016年每10萬人中有296.7人罹癌，較2015年每10萬人減少5.3人；其中肝癌、大腸癌每10萬人減少1.9人及1.7人，降幅最多，但在十大癌症排序中，大腸癌已居首位達11年。

癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘表示，大腸癌長期位居首位，與國人「吃太好」有關。若要預防大腸癌，他建議民眾從改變飲食習慣做起，再考慮進行篩檢，如在瘜肉階段就及早發現，未來的罹癌人數也會漸漸下降。

另值得關注的是，國人十大癌症中肺癌呈上升趨勢，尤其2016年新增的402例個案中，僅有1例為男性，男性發生率下降，女性發生率則上升。醫師表示，若女性與男性暴露於相同程度的致癌物，女性罹患肺癌的風險仍較男性高，有研究指出，女性基因修補的能力較男性差。

台北榮總腫瘤醫學部顧問醫師蔡俊明表示，有研究指出，男性與女性暴露在同樣程度的致癌物時，女性罹患肺癌的機率較高，約是男性的2-3倍。當DNA被癌細胞破壞，代謝物將隨尿液排出體外。遭破壞的代謝物在女性尿液的比例較男性多，顯示男性的基因修補能力較佳。

除了先天的基因因素，外在致癌原因還包括二手菸、空污、職業致癌物等。國健署癌症防治組組長吳建遠表示，菸害及二手菸的影響較高，約佔所有危險因子的7成。在亞洲女性當中，常見不抽煙仍得肺癌的案例。具體的原因，全球仍在探討中。

(中國時報)

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