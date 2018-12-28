捷運藍線推動 聚焦台灣大道

2018年12月28日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文/

即將完工試營運的捷運綠線，串連北台中、南台中區域平衡，下一條捷運藍線將橫向聯絡海港與市區經濟，再現台中捷運奇蹟。

九合一地方大選後，台中市新任市長盧秀燕公開她對交通建設的計畫，首重推動捷運藍線計畫，各界眼光再次聚焦於台灣大道沿線發展。

日前三井OUTLET PARK購物城盛大開幕人潮洶湧，周邊商家營收成長，未來在捷運藍線的快速流通帶動下，繁榮前景更無可限量。

根據行政院最新核定的捷運藍線計畫，規劃路線西起台中港三井Outlet南側，終點站設於台鐵生態公園附近，全長約26.2公里。沿途經過梧棲、沙鹿、西屯、西區、東區等行政區，並涵蓋了中科、三井Outlet、新市政中心、科博館草悟道和大台中車站計畫、台糖湖濱生態園區。

在捷運藍線加持下，台灣大道門牌燙金，建商紛紛搶進推案，也締造佳績。

如新成屋「東方嘉磐」個案，基地位居台灣大道、博館二街和大仁街口，具備三面臨路的角地優勢。

住戶搭BRT可以前往「金典綠園道」的第六市場，散步出門，馬上享受長達3.5公里的草悟道綠意；周邊還有咖啡、二手書店、時尚精品、各式異國料理與NOVA3C用品店。週末又能欣賞街頭藝人駐唱與閒逛文創市集擺攤，生活節奏輕快。

取得這塊寶地後，嘉磐建設以「心靈建築」的概念規劃一棟非凡的建築。從台灣大道上臨路退縮25米大空間，作為綠色廊道公共休憩區，與市民共享城市風景。

在公設上則運用了大量的原木材質，如樟木、檀木、檜木等，讓家充滿了濃濃的芬多精，每個梯廳端景都有樹根大壁龕。

由於每一塊木頭只攫取樹的根部，造型、紋路都不一樣，就像是一座垂直的工藝展覽中心，大廳迎賓門、木椅及交誼廳也都是實木。

嘉磐建設董事長魏嘉銘希望木頭讓住戶生活有溫度，更符合「心靈建築」的氛圍。

魏嘉銘認為，「心靈建築」必須滿足住戶『眼、耳、鼻、舌、心、意』六根的需求，因此坪數規劃46及52坪，就是要讓住戶住得剛好且舒服。

「東方嘉磐」個案，以「剛剛好的完美」作為行銷主軸，也受到具有品味、時尚的白領菁英或企業家二代青睞，其中北客及竹科人士就高達2成。 「東方嘉磐」超高層住宅大樓，基地面積577坪， 規劃地上23層、地下四層大樓，為46、52坪，大三房產品，住宅總戶數105戶、店面4戶。

公設美觀又實用，包括景觀花園、視聽室、宴會廳、媽媽教室、空中吧檯，還有空中泳池等。

(中國時報)