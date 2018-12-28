順天耶誕晚宴 暖助弱勢兒童

2018年12月28日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文/

「順天環匯酒店」完工後第一個聖誕夜，特別邀請「一粒麥課輔班」弱勢家庭孩子們，共度佳節。

聖誕夜活動豐富，除了聖誕老公公忙著發送禮物外，餐廳也規畫小小廚師活動，讓孩子們大展廚藝。順天建設更用心地端出魔術表演大戲，陪小朋友度過一個溫馨又快樂的聖誕節。

『順天環匯酒店』秉持順天建設長期關懷弱勢團體的精神，每年將持續舉辦公益晚宴。

除了感恩社會的善英雄，也藉此關懷弱勢，並以愛與關懷迎接2019新的一年，期許城市凝聚更多幸福。

「一粒麥課輔班」是玲玲老師發起的愛心，緣起於自家三坪大的客廳，照顧3個孩子，至今，數十位兒童受惠，協助它們成長茁壯。課輔班的孩子們來自於弱勢、高風險、新住民、單親、隔代教養、原住民等家庭。老師們除了指導功課、進行補救教學課程外，還有線上美語課程學習，並用心的安排多元才藝課程。

課輔班更著重生命品格教育，持續關心與探訪，不定期提供物資給需要的家庭及社區住戶，讓孩子們在充滿愛的環境中成長。老師們希望這些孩子，未來能以感恩的心回饋社會，達到真正的善循環。

順天建設除了旗下的順天建築、文化、藝術中心長期推廣藝術外，順天建設過去也響應「百萬新書，再造文化城」、「歌劇院灌溉贊助計畫」、「滿城皆是Reading Bar計畫」等活動。

這次特別將公益活動安排於即將開幕的『順天環匯酒店』，就是期許未來能為城市、社會創造更多的美麗與和諧，讓城市有愛，點亮新希望。

(中國時報)