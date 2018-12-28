陸府植森 與森林住在一起

2018年12月28日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文/

甫完美落成的陸府「植森」大樓，內外空間皆以原生山林的情境打造，好像住在公園裡。

陸府「植森」大樓綠覆面採3D立體式規劃，除了水平面、建築垂直面的植栽，還包括地下停車場、梯廳、住家，每個開窗面都有綠景。

除了綠覆面極大化，陸府建設也營造實用性的景觀空間。如一樓花園的散步遊憩場域，兼顧親子、長者的人身安全。

地下停車空間的天井，既可引入自然綠意也兼具採光功能；住家層的大陽台則是以「第四個房間」為定位，可作為賞景的茶室、早餐吧，或高爾夫球揮桿區。

除了綠景，「植森」也將大量原石造景融入室內空間。大廳一座高5米、寬20米的天然銹石劈石牆，從規劃、選材、完工花了將近2年時間，光是吊掛重達70噸的原石，就用了整整一個月時間。

銹石的自然色澤能為空間產生暖度，而不規則的劈石面呈現出山中洞穴的意象。從社區大廳過渡到私領域空間，彷彿走進與塵囂隔絕的隱居之所。

由陸府建設獨創的生機廚房，設計整面落地玻璃窗，與戶外森林景觀連成一氣，彷彿北海道知名的森林餐廳。

尤其在傍晚時分，從戶外望向生機廚房，大片綠景圍繞著原木質感的玻璃盒子，更襯托出社區歡樂的氣氛。

將藝術融入生活也是「植森」特點之一，如樹梢林間有王忠龍的鐵雕石鳥、門口步道有楊夕霞的植物銅雕，自然攀爬在石頭上。

大廳中，邱承宏以大理石粉再生製作的石鹿，更象徵了陸府的初衷；而董陽孜書法作品「周而復始 日日是好日」則是蘊含了積極與專注的精神。

日本前衛藝術大師草間彌生以花為題材的創作，也收藏在植森的社區，還有受頒為美國文化大使、華人藝術家鄭麗雲的「天際線」油畫作品。陸府「植森」社區宛如森林中的美術館。

(中國時報)